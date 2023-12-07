中鋼機械智慧製造大躍進 榮獲機器人智動系統優質獎

中鋼（2002）集團旗下中鋼機械公司(中機)順應智慧製造浪潮，今年不僅於機械加工場導入機台控制智能化及雷射打標除鏽等技術，也於冷焊工場內成功開發焊接自動化技術，其中機械加工場所運用的「龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統」為國內首創，在超大型工件上，以降低耗能、減少環境傷害方式精準除鏽，因而榮獲今(2023)年第三屆「機器人智動系統優質獎」。

中機為國內最大重型機械製造公司，具備設計、鑄造、冷作焊接、機械加工、熱處理、組裝及安裝之一條龍優勢。中機過去曾參與包括中鋼、中龍鋼鐵、中鋼鋁業、中聯資源、中鋼日鐵越南、中鋼印度等集團擴建專案，累積完整的一貫作業鋼廠設備承製及建廠裝機等工程經驗。同時，中機也是國內離岸風電供應鏈的先驅廠商之一，自2020年起即投入水下基礎關鍵零組件製造，例如節點(Node)、靠船鋼管等管架式水下基礎(jacket)構件，對於離岸風電產業在地化做出貢獻。

焊接為製造大型設備的關鍵製程，為確保焊接品質及提升效率，中機於2019年組成智能化研發團隊，偕同工研院領域專家，依製造現場的實務經驗及需求，逐步在機械加工場建置「雷射打標除鏽系統」，也於冷焊工場的協作機器手臂預熱、溫度監控、機械手臂自動焊接工作站等設備進行優化，減少因手寫導致資料無法回溯或人為誤植焊接資訊等問題，也因落實焊接作業相關參數數位化而達成工件製作過程的可追溯性，讓冷焊製程大幅提升近三倍效率。此外，為優化監控生產及製造管理，中機廠內的製造廠亦架設無線通訊系統及加工機台中控設備，導入製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)，大幅提升人力彈性及生產能量，正式開啟工業4.0大門。

中機致力智慧製造的相關努力及成果，獲得經濟部產業發展署高度肯定，以「龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統」榮獲今年第三屆「機器人智動系統優質獎」，由產業發展署周崇斌主任秘書在頒獎典禮上頒獎表揚，為中鋼集團「數位轉型」佳績再添一筆。

這次得獎案例「龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統」，其結構係由左右兩座立柱搭配上方一座頂梁構成，因外觀酷似龍門而得名。該系統不僅係針對超大型工件的創新技術，更應對現代AI智能製造的需求，整合六軸機械手臂、視覺辨識技術，透過機械運動控制軟體，實現雷射標記、畫線以及除鏽等工序，不僅能應對超大型工件，還能同時處理多個工件，實時辨識其位置，除可在焊接前有效去除工件上的鏽蝕，提升焊接品質外，相較其他除鏽工法，還有效減少噪音、粉塵等工安及環保問題。

中機為感謝經濟部的肯定與支持，今年安排廣邀精密機械研究發展中心與台灣智慧自動化與機器人協會、產業界等各方來賓專家、集團公司包括中鋼、宏利、興達海基等主管、專家實地觀摩中機冷焊工場與機械加工場的智能產線，彼此相互學習切磋，也共同見證智慧製造新的篇章。展望未來，中機將持續逐步整合多道焊接影像開發系統、大型龍門自動焊接、無人搬運等創新智慧製造系統，並自動記錄產品於各項製程之相關流程，利於後續追溯查詢，整體製造效率與品質可望再次大幅提升躍進，另期望藉由導入數位轉型及產業升級，扭轉年輕人對於機械製造的傳統印象，吸引更多人才投入及貢獻所長，促進機械產業永續發展。 龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備。(中鋼/提供)

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