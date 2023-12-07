信義房屋兩店長 獲連鎖業奧斯卡獎「傑出店長」殊榮

「2023全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」6日舉辦頒獎典禮，信義房屋三和捷運店戴家浚、永豐瑞隆店黃俊喬兩位店長獲頒全場最大獎「傑出店長獎」，黃俊喬還以店務經營創新經營點子同時拿下「最佳創新獎」。南北都有店長獲得最大獎的殊榮，顯示全台直營的信義房屋，在各地均深耕經營，致力提供給消費者最貼心、專業的服務。

台灣連鎖加盟協會（TCFA）20多年來持續推動「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，秉持著「同行不是冤家，異業可以為師」的理念，希望鼓勵全台連鎖加盟業培育店長人才、提升服務品質，達到產業更加繁榮、消費環境最優質的目標，被譽為連鎖業奧斯卡獎。

同時拿到傑出店長獎及最佳創新獎的黃俊喬，加入信義房屋前，於海軍陸戰隊儀隊服役，當房仲後，他發揮「不怕苦、不怕難，榮譽至上」的操練精神帶領分店團隊。

過去，信義房屋在瑞隆商圈所開的分店，績效不佳導致人員流動率高，連帶店主管也經常為此調離管理職。而黃俊喬在此區域新開分店，從「服務基本功、團隊默契」開始整裝，不僅親自協助案件洽談，夥伴家中有白事，他也親自帶著團隊參加；同時，他挖掘每個人的特質與專長，賦予每個人不同的職責，有負責傳授社區服務秘訣，有分享專業知識，也有帶動團隊氣氛。接著，運用「先義後利」的善待客戶、「小池塘當大魚」的聚焦經營、「走舊路到不了新地方」的創新服務，持續累積。

累積創造奇蹟之下，新開分店迄今，創下「零客訴」、正職夥伴連續兩年多「零離職」，並拿到「年度服務品質獎」；績效表現部分，2020年至今，連續4年正成長，尤其今年上半年，永豐瑞隆店無論在業績、成交件數兩項的達成率，都是全市各店之冠。

另一位傑出店長獎得主是83年次的戴家浚，他年紀雖輕，但從外送員轉職信義房屋，僅花不到2年時間就一路晉升、順利選上店主管，不過，他面對要帶領一家分店績效排名全台倒數，且平均3個月就有同仁調動、每半年就有人離職的分店，該怎麼辦？

為了讓夥伴擺脫低迷、找回信心，戴家浚對外鼓勵同仁多接觸商圈其他廠商，舉凡水電、泥作、裝潢等，把握每次異業合作的機會，共同服務好客戶，也經常鼓勵夥伴主動提出社區服務提案，深入服務社區；對內，鼓勵夥伴擬定「夢想九宮格」，結合多元成長計畫，讓夥伴工作有目標，上班不無聊。接店半年後，分店零調動、零離職，一年內更培育出3位新人轉正職，績效排名大躍進至全台前10%績優分店。

此次2位店長拿下傑出店長大獎，信義房屋表示，創立以來，雖僅錄取沒有房仲經驗的新人，但透過完整的教育訓練，以及師徒制、學長姐手心向下的協助，能培育出最具專業知能，且面對客戶均秉持集團經營理念「先義後利」、「以人為本」的業務同仁；而公司也提供同仁完善的晉升管道，當專業、優秀的房仲經紀人選上店主管，便能持續將企業經營理念不斷傳承，持續在全台各地提供消費者更有溫度的服務。 信義房屋今年南北都有店長獲得2023全國商店優良店長表揚暨傑出店長獎，顯示全台直營的信義房屋，在各地均深耕經營，致力提供給消費者最貼心、專業的服務。（圖:信義房屋提供）

商品推薦