快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

聯邦快遞攜手荒野保護協會 積極保護台灣河川環境 自源頭守護海洋生態

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞攜手荒野保護協會於桃園市老街溪與南崁溪舉辦淨溪活動，並撿拾近200公斤共804個廢棄物。聯邦快遞提供
聯邦快遞攜手荒野保護協會於桃園市老街溪與南崁溪舉辦淨溪活動，並撿拾近200公斤共804個廢棄物。聯邦快遞提供

美國聯邦快遞與社團法人荒野保護協會攜手舉辦一系列環境永續活動，號召客戶、員工及員工家屬一同走入桃園市老街溪與南崁溪進行淨溪活動，沿河川耗時九小時共清理近200公斤的廢棄物垃圾，為河川保育和環境永續發展做出寶貴貢獻。

聯邦快遞選定桃園市作為淨溪場地，源自於桃園市為台灣航運的重要樞紐，更是聯邦快遞主要營運據點，有著深厚的情感連結。因此聯邦快遞特別邀請合作客戶、員工及其家屬於10月14日和10月28日兩日，走入位於桃園市的老街溪與南崁溪展開淨溪行動，共同守護桃園市河川環境。儘管活動當日天氣不穩定，聯邦快遞志願者們仍心繫在地生態環境，堅定進行淨溪，成功回收20多種廢棄物。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，很榮幸有機會與荒野保護協會合作，共同從源頭守護海洋生態。聯邦快遞致力於提供優質且豐富的物流解決方案，並透過投資可再生能源、減少碳排放，與非營利組織合作永續發展與環境保護相關的捐贈與行動，以達成2024年全球業務碳中和營運目標。本次淨溪活動與環境教育講座的一系列實際行動，除了廣邀客戶、員工及其家屬一同參與了解環境保育的重要，也再次突顯聯邦快遞持續於台灣積極投入經歷和資源實踐企業社會責任、維護自然環境的決心。聯邦快遞也期待從桃園市出發，透過行動落實環境永續發展目標，守護台灣生態環境。

荒野保護協會桃園分會棲地組組長盧德一表示，根據這二次聯邦快遞與荒野協力的淨溪統計，呈現前三名廢棄物分別是寶特瓶、塑膠提袋、菸蒂，不但提醒我們桃園市民源頭減塑、循環再利用等環保行動需要落實於日常，也呼籲「菸蒂不落地」的重要。菸蒂是由難分解的高分子組成，含有致癌物質、重金屬及環境賀爾蒙，轉化為塑膠微粒後會污染土壤、水源最終進入食物鏈，不但毒害環境也威脅健康。荒野期待未來有更多企業、團體如聯邦快遞一樣加入守護鄉土的行列，以行動實現更具永續性的未來。

聯邦快遞亦於淨溪活動前後於9月27日和11月21日攜手荒野保護協會舉行兩場環境講座，一同探索台灣海洋和河川環境之美，並深入了解相關的保護行動。荒野保護協會曾於2020年公布第一份河川廢棄物快篩調查報告，發現河川垃圾與海洋廢棄物組成相似，證實川廢是海廢的重要來源之一。為了保育台灣沿海有許多特有生態物種，日常守護行動更顯重要，聯邦快遞志工也於講座期間分享淨溪活動心得，深刻體會不當處理生活產生之垃圾對生態的嚴重破壞，更堅定共同推動實現環境永續的目標。

延伸閱讀

旗山農田遭倒廢土PH值破10 環保局：非有害事業廢棄物

桃園市各公所預算資源不均、分配不公？議員質疑桃園區

桃園市議會民進黨團奇襲 市府新聞處行銷預算遭砍

昔日遭偷埋廢棄物 台南柳營櫻花滯洪池公園啟用

相關新聞

選前房市不好？ 預售屋「連12綠」議價率創新低

住展雜誌公布最新預售市調，風向球分數45.5分，與10月持平，對應燈號為綠燈，已「連十二綠」。雖然總統大選將近，但平均成...

高雄最大唐吉訶德來了 大立百貨拚轉型、商圈漲起來

高雄大立百貨繼全台最大「MUJI無印良品旗艦店」5日開幕，今（7）日接續迎來全台最大也是南台灣第一間，日本零售連鎖品牌「...

台灣第一個機械業印度廠賺錢了！富強鑫王俊賢研發新品 用時間熬出新成長曲線

台灣最大塑膠射出機台廠富強鑫精密工業執行長王俊賢2018年拍板到印度設廠，次年隨即遇到新冠肺炎衝擊，撐過低谷，富強鑫去年營收已創歷史新高...

小經銷商哀求他心軟 名陽機械二代從父母身上學到一堂課：堅持優先賣給大咖

在美國念雙碩士，名陽機械二代林柏鈞25歲返台回家族企業上班，正值金融海嘯末期，見識到老家庫存從堆積如山到一年後需求爆發...

「已沒東西可教你」父親迂迴按讚 華城許逸晟信仰《航海王》奔偉大航道

父親職業欄填「商」，華城電機執行長許逸晟雖是家族第三代，但20歲以前甚至弄不清楚家裡是做什麼的，他信奉《航海王》夥伴精神...

爆肝工程師返家打造蘭花保養品王國！宥盛楊富涵跟父母攤牌：40歲不跟你玩了

宥盛科技董事長暨總經理楊富涵曾是爆肝科技工程師，決定回家幫父母經營保養品工廠，怎知兩代之間意見衝突不斷，她兩度任性辭職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。