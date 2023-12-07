聯邦快遞攜手荒野保護協會 積極保護台灣河川環境 自源頭守護海洋生態

美國聯邦快遞與社團法人荒野保護協會攜手舉辦一系列環境永續活動，號召客戶、員工及員工家屬一同走入桃園市老街溪與南崁溪進行淨溪活動，沿河川耗時九小時共清理近200公斤的廢棄物垃圾，為河川保育和環境永續發展做出寶貴貢獻。

聯邦快遞選定桃園市作為淨溪場地，源自於桃園市為台灣航運的重要樞紐，更是聯邦快遞主要營運據點，有著深厚的情感連結。因此聯邦快遞特別邀請合作客戶、員工及其家屬於10月14日和10月28日兩日，走入位於桃園市的老街溪與南崁溪展開淨溪行動，共同守護桃園市河川環境。儘管活動當日天氣不穩定，聯邦快遞志願者們仍心繫在地生態環境，堅定進行淨溪，成功回收20多種廢棄物。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，很榮幸有機會與荒野保護協會合作，共同從源頭守護海洋生態。聯邦快遞致力於提供優質且豐富的物流解決方案，並透過投資可再生能源、減少碳排放，與非營利組織合作永續發展與環境保護相關的捐贈與行動，以達成2024年全球業務碳中和營運目標。本次淨溪活動與環境教育講座的一系列實際行動，除了廣邀客戶、員工及其家屬一同參與了解環境保育的重要，也再次突顯聯邦快遞持續於台灣積極投入經歷和資源實踐企業社會責任、維護自然環境的決心。聯邦快遞也期待從桃園市出發，透過行動落實環境永續發展目標，守護台灣生態環境。

荒野保護協會桃園分會棲地組組長盧德一表示，根據這二次聯邦快遞與荒野協力的淨溪統計，呈現前三名廢棄物分別是寶特瓶、塑膠提袋、菸蒂，不但提醒我們桃園市民源頭減塑、循環再利用等環保行動需要落實於日常，也呼籲「菸蒂不落地」的重要。菸蒂是由難分解的高分子組成，含有致癌物質、重金屬及環境賀爾蒙，轉化為塑膠微粒後會污染土壤、水源最終進入食物鏈，不但毒害環境也威脅健康。荒野期待未來有更多企業、團體如聯邦快遞一樣加入守護鄉土的行列，以行動實現更具永續性的未來。

聯邦快遞亦於淨溪活動前後於9月27日和11月21日攜手荒野保護協會舉行兩場環境講座，一同探索台灣海洋和河川環境之美，並深入了解相關的保護行動。荒野保護協會曾於2020年公布第一份河川廢棄物快篩調查報告，發現河川垃圾與海洋廢棄物組成相似，證實川廢是海廢的重要來源之一。為了保育台灣沿海有許多特有生態物種，日常守護行動更顯重要，聯邦快遞志工也於講座期間分享淨溪活動心得，深刻體會不當處理生活產生之垃圾對生態的嚴重破壞，更堅定共同推動實現環境永續的目標。

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