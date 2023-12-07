兩岸航線逐漸增班 南方航空宣布12月7日起恢復高雄-武漢航線

兩岸航線逐漸增溫。中國南方航空宣布，將於12月7日起每周四恢復高雄至武漢航班。南航表示，從今年初持續穩步、有序地恢復多條兩岸航線，目前自桃園直飛廣州、深圳、上海、武漢、鄭州五個航點，12月高雄武漢復飛之後，每週兩岸往返共50班次。

南航表示，台灣旅客可搭乘武漢航班，轉至青島、瀋陽、大連、哈爾濱、長春、北京、杭州、貴陽、成都、昆明、南寧、三亞、海口等地。

南航指出，經武漢中轉機場提供有一系列中轉服務，當日中轉旅客可享免費餐券及免費行李寄存等服務，當日不能中轉的旅客均可提供隔夜免費住宿。武漢天河機場貼心的提供可撥打中轉服務專線027-96577轉3（24小時服務）進行所有中轉服務諮詢。

增值服務部份，南航將繼續推出行李預購、付費選座、一人多座等廣受消費者好評的產品。南方航空秉持永續經營且深耕台灣市場的經營理念，以期提供兩岸旅客親和精細的乘機體驗。

另外，針對高雄武漢航線，南方航空台灣分公司推出高雄-武漢復航優惠運價，單程最低台幣3,360元，可組合其他航線不同點進出。此外並加碼推出，從高雄出發在武漢中轉至大陸境內六大區域，覆蓋了超過100個目的地航點的中轉運價往返經濟艙最低4,500元，單程3,100元。

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