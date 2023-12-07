快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

兩岸航線逐漸增班 南方航空宣布12月7日起恢復高雄-武漢航線

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
兩岸航線逐漸增溫。中國南方航空宣布，將於12月7日起每週四恢復高雄至武漢航班。南航提供
兩岸航線逐漸增溫。中國南方航空宣布，將於12月7日起每週四恢復高雄至武漢航班。南航提供

兩岸航線逐漸增溫。中國南方航空宣布，將於12月7日起每周四恢復高雄至武漢航班。南航表示，從今年初持續穩步、有序地恢復多條兩岸航線，目前自桃園直飛廣州、深圳、上海、武漢、鄭州五個航點，12月高雄武漢復飛之後，每週兩岸往返共50班次。

南航表示，台灣旅客可搭乘武漢航班，轉至青島、瀋陽、大連、哈爾濱、長春、北京、杭州、貴陽、成都、昆明、南寧、三亞、海口等地。

南航指出，經武漢中轉機場提供有一系列中轉服務，當日中轉旅客可享免費餐券及免費行李寄存等服務，當日不能中轉的旅客均可提供隔夜免費住宿。武漢天河機場貼心的提供可撥打中轉服務專線027-96577轉3（24小時服務）進行所有中轉服務諮詢。

增值服務部份，南航將繼續推出行李預購、付費選座、一人多座等廣受消費者好評的產品。南方航空秉持永續經營且深耕台灣市場的經營理念，以期提供兩岸旅客親和精細的乘機體驗。

另外，針對高雄武漢航線，南方航空台灣分公司推出高雄-武漢復航優惠運價，單程最低台幣3,360元，可組合其他航線不同點進出。此外並加碼推出，從高雄出發在武漢中轉至大陸境內六大區域，覆蓋了超過100個目的地航點的中轉運價往返經濟艙最低4,500元，單程3,100元。

延伸閱讀

姐姐謝金燕暌違6年重返跨年 預告常唱的歌一首都不唱

「撞球之子」楊清順45歲病故 陳其邁感嘆一代傳奇隕落

高雄大發工業區傳火警 電鍍廠凌晨冒火光

鴻海整軍高雄 打造軟體重鎮 未來產值挑戰5兆元

相關新聞

選前房市不好？ 預售屋「連12綠」議價率創新低

住展雜誌公布最新預售市調，風向球分數45.5分，與10月持平，對應燈號為綠燈，已「連十二綠」。雖然總統大選將近，但平均成...

高雄最大唐吉訶德來了 大立百貨拚轉型、商圈漲起來

高雄大立百貨繼全台最大「MUJI無印良品旗艦店」5日開幕，今（7）日接續迎來全台最大也是南台灣第一間，日本零售連鎖品牌「...

台灣第一個機械業印度廠賺錢了！富強鑫王俊賢研發新品 用時間熬出新成長曲線

台灣最大塑膠射出機台廠富強鑫精密工業執行長王俊賢2018年拍板到印度設廠，次年隨即遇到新冠肺炎衝擊，撐過低谷，富強鑫去年營收已創歷史新高...

小經銷商哀求他心軟 名陽機械二代從父母身上學到一堂課：堅持優先賣給大咖

在美國念雙碩士，名陽機械二代林柏鈞25歲返台回家族企業上班，正值金融海嘯末期，見識到老家庫存從堆積如山到一年後需求爆發...

「已沒東西可教你」父親迂迴按讚 華城許逸晟信仰《航海王》奔偉大航道

父親職業欄填「商」，華城電機執行長許逸晟雖是家族第三代，但20歲以前甚至弄不清楚家裡是做什麼的，他信奉《航海王》夥伴精神...

爆肝工程師返家打造蘭花保養品王國！宥盛楊富涵跟父母攤牌：40歲不跟你玩了

宥盛科技董事長暨總經理楊富涵曾是爆肝科技工程師，決定回家幫父母經營保養品工廠，怎知兩代之間意見衝突不斷，她兩度任性辭職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。