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全台最大唐吉訶德開幕 周邊商圈樓店價起飛

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大立百貨迎來全台最大唐吉訶德進駐，未來商圈發展備受矚目。圖／台灣房屋提供
大立百貨迎來全台最大唐吉訶德進駐，未來商圈發展備受矚目。圖／台灣房屋提供

高雄大立百貨繼全台最大「MUJI無印良品旗艦店」5日開幕，今（7）日接續迎來全台最大也是南台灣第一間，日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」開幕，為百貨注入高度話題與人潮，未來商圈發展也備受矚目。根據台灣房屋集團統計，大立百貨商圈周邊樓店，今年前三季成交均價落在每坪39.9萬元，對比2019年疫情前，成交行情已先微漲1.5%。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，大立、大統商圈，是早年高雄最熱鬧的百貨商圈，近年隨商圈轉移北高雄，人潮不如以往，周邊店面空置率也增高，不過，近年大立百貨力拼轉型，引進包括日本蔦屋書店、in89影城，還有許多特色餐廳進駐，加上串聯鄰近的高雄流行音樂中心與駁二觀光商機，購物人潮明顯回流，如今再迎來唐吉訶德等重量級品牌插旗，不僅象徵業者看好商圈發展前景，帶動人潮也有望刺激周邊消費，拉抬街邊店面商機。

吳泓億指出，大立百貨周邊大樓多為屋齡30年以上的老商業大樓，一樓店面多由像銀行、連鎖品牌類型的長約型業者進駐，店面轉換率不算高，近年因大立隔壁的新大樓建案「棋琴文立苑」，店面成交單價站穩4字頭，雖個案拉抬商圈行情力道不大，但整體表現仍算持穩。

台灣房屋統計高雄七大百貨商圈，今年前三季周邊樓店成交表現，和疫情前2019年的行情相比，七大百貨商圈，周邊樓店成交單價全都上揚，其中，漢神巨蛋商圈成交均價一馬當先，從30.1萬元，漲到每坪約57.5萬元，漲幅達91%居冠。

另外，坐擁大遠百、新光三越及SOGO三大百貨的三多商圈，以49.6%漲幅居次，今年成交均價約在35.9萬元，而高雄最新的百貨商圈義享天地，開幕三年樓店均價也有約19.3%漲幅，今年平均單價約在35.9萬元左右。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，漢神巨蛋是高雄營業額第一，也是高雄人最愛逛的百貨之一，鄰近亦有瑞豐夜市，為目前發展最精華熱鬧的黃金商圈，加上巨蛋擁有演唱會經濟效益，店面抗跌保值性強，像今年南屏路上一間屋齡23年的大樓店面，就以每坪78.1萬元成交，刷新左營區近兩年中古大樓單價新高，拉抬商圈行情衝高。

李家妮說，百貨外圍店面除了擁有購物人潮消費商機，市區百貨商圈普遍住宅人口旺盛，尤其樓店更自帶社區人口利多，龐大的消費需求，商機也比一般商圈來的豐沛，雖今年受平均地權條例修法上路，限制私法人購屋採許可制，不過管住不管商，加上高雄近年觀光娛樂發展蓬勃，隨疫後觀光景氣逐漸回溫，相對更有利支撐商用不動產價量發展。

高雄七大百貨商圈樓店成交表現。資料來源／台灣房屋
高雄七大百貨商圈樓店成交表現。資料來源／台灣房屋

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