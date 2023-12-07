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新北蛋白區吸輕移民 這區預售屋房價帶頭猛漲近三成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
樹林街景。圖／東森房屋提供
樹林街景。圖／東森房屋提供

近年在基礎機能和建設題材的簇擁下，樹林區吸引了不少大台北輕移民的湧入，同步帶動區域房市交易量能的升溫，據實價登錄統計，今年前10月樹林區預售屋的平均成交單價約為每坪52.5萬元，相較於去年同期的每坪41.6萬元，短短1年就增加了10.9萬元，漲幅高達26.2%，而樹林區成屋市場的房價漲勢雖不及預售屋般迅猛，但也有5.5%左右的穩健成長。

東森房屋樹林篤行加盟店店東吳冠成表示，樹林房價基期低，機能完善，交通便利，未來還有捷運萬大線的建設利多，從長線來看，樹林的房市交易量能仍有繼續走揚的空間。

吳冠成指出，近年到樹林買房置產的大台北輕移民明顯變多，推估主要有以下三點原因。首先，在房價方面，樹林位於新北蛋白區，房價基期相對較低，與周圍的中永和、板橋等地相比，很有競爭力。

其次，在生活機能方面，樹林火車站周遭店家林立，還有秀泰影城、興仁夜市、傳統市場等，可以滿足居民生活採買的全部需求。

第三，在交通方面，樹林有台鐵、北二高、台65線三個站點，僅需約15分鐘就可以到達台北車站，而且未來這裡還有捷運萬大線的建設規劃，聯外交通相當便捷。

吳冠成指出，現在很多年輕人在買房時普遍偏好購買新成屋或預售屋，不過受通膨、缺工少料、營建成本高漲等因素影響，今年很多建商都改用「先建後售」的經營模式，再加上舊市區內可供大面積開發的素地資源愈來愈少，導致樹林的新建案釋出量相當有限，價格更是一路高漲。

目前樹林新建案的成交單價普遍落在每坪52~55萬元上下。對於有預算考量的小資族、首購族而言，屋況較佳的中古屋其實也是不錯的選擇，以最熱鬧的樹林火車站周遭來說，目前該區塊中古屋的房價普遍只有3~4字頭，總價800~1,500萬就能買到兩到三房電梯大樓。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，雖然樹林屬於新北蛋白區，但區域房市表現毫不遜色，尤其近年來在捷運萬大線、三多里重劃區等建設題材的加持下，來自台北市、中永和、板橋、新莊等地的客群愈來愈多，同步帶動區域住房需求和房價的升溫，從長線來看，預估隨著建設題材的落實，區域房市交易量能仍有可觀的成長空間，有意在樹林買房置產的購屋民眾不妨抓緊時機，大膽進場。

近一年樹林區預售屋、成屋平均房價變化。資料來源／東森房屋
近一年樹林區預售屋、成屋平均房價變化。資料來源／東森房屋

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