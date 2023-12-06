快訊

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

時代建設總經理許宏丞 接任台中市建築品管協會理事長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
時代建設總經理許宏丞(右)自打里摺建築總經理林進士手中接下理事長印信。記者宋健生/攝影
時代建設總經理許宏丞(右)自打里摺建築總經理林進士手中接下理事長印信。記者宋健生/攝影

台中市建築品管協會今(6)日在好運來洲際宴展中心舉行第17屆第一次會員大會，時代建設總經理許宏丞在全體會員同意下，當選第17屆理事長。

今天會議進行年度會務報告、財務收支報告及改選理監事，會後邀約現任會員及準備加入的會員超過120人參加餐會聯誼，彼此交換心得場面熱絡。

台中市建築品管協會於民國83年底，由台中市政府社會局正式通過立案。這是由一群關心建築行情品質動向的建築業專業經理人創立，藉此達到經驗交流，共同關心建築品質，以及提供營建人一個能吸收更多專業訊息的平台。

台中市建築品管協會第16屆理事長，由打里摺建築暨和合營造總經理林進士擔任理事長，主理及推廣協會會務。

新任理事長許宏丞說，品管協會工作小組將朝向營建專業社團組織為發展導向，以做為中部營建從業人員的後盾，迎接節能減碳、缺工高成本的嚴峻環境，擘建專業的營建大平台。

協會主要功能：第一是學苑組，因應ESG及綠色工法改革，由幾位資深品協理監事，不定期邀請特色主題講師做ESG建築設計、施工整合提昇的分享研討會議，並透過社群媒體發布。

第二是學術組，每季舉辦工料市場行情討論，並在協會網站發布最新營建行情趨勢及價格走向，提供雙向交流及聯合採購的平台。

第三是活動組，每一至二個月不定期參訪討論優良建築個案及特色廠商產品，在協會官網、LINE官網及FB粉絲專頁發布參訪討論訊息。

這些具有特色的會務活動內容，多年來吸引了中部建築相關產業人員矚目，也讓別的縣市專業經理人想加入協會。許宏丞說，協會秉持開放共好的理念，歡迎所有專業的建築從業人員申請加入，共同努力來擘劃美好的營建經營環境。

台中市建築品管協會6日在好運來洲際宴展中心舉行第17屆第一次會員大會。記者宋健生/攝影
台中市建築品管協會6日在好運來洲際宴展中心舉行第17屆第一次會員大會。記者宋健生/攝影

社群媒體 ESG 林進

延伸閱讀

綠協攜手新竹市 揭牌永續辦公室及發表VLR2.0

推ESG行動解方社區落地！全家便利商店獲頒《食創獎》6項大獎　循環杯大聯盟、FamiSuper選品超市、植覺生活品牌備受肯定

00937B太猛…2天竟漲了1塊！ 專家提「4優點」：尚未降息債券商品已底部翻8％

國壽扮演「綠房東」力挺ESG 總座劉上旗：拓展綠色租賃服務

相關新聞

鋁合金大廠廷鑫遭傳跳票、欠薪 公司：積欠薪資將在12月7日發放

廷鑫（2358）6日晚間公告，傳播媒體報導，鋁合金大廠跳票、被爆欠薪、百萬貨款等，說明如下：

上個月提大量解僱勞工計畫！明揚大火釀10死、逾百人傷 已資遣204人

經濟部產業園區管理局高屏分局管轄明揚科技公司今年9月22日大火造成10死逾百人受傷，當時明揚允諾付給員工薪資到年底，針對...

勞動部證實明揚通報大量解雇員工254人 將協助員工爭取最優資遣條件

明揚（8420）大火造成10死百餘傷，衝擊明揚營運。勞動部今（6）日證實，明揚已通報大量解僱，將資遣254名員工。勞動部...

鋁廠廷鑫傳財務缺口5億元 未獲公司證實

鋁合金廠廷鑫（2358）傳出營運不善，市場預估財務缺口達5億元，甚至員工薪水都無法準時發放，是否造成連鎖反應是觀察重點。...

跨國合作醫材出包，父親勸他別太有得失心？87年老藥廠四代掌門人林命權的經營覺悟

身為台灣最老字號的本土藥廠接班人，中美製藥董事長林命權通過父母的兩大考驗，37歲接掌大位，成為87年家族企業第四代掌門人，為迎接中美製藥即將到來的百年紀念，他設下5年內營業額翻2～3倍、企業IPO目標。

機械系中途出走，工業扳手龍頭伯鑫二代吳昌旻 想揪同業組「手工具台灣隊」

伯鑫工具執行副總吳昌旻雖是工業級活動扳手家族二代，但其實自己的興趣是在金融投資，父母推薦的機械系念不到一半就落跑，自嘲「陰錯陽差」回家接班，但父親其實一開始對他的建言都沒聽進去，經過十多年磨合，4年前他接下大位，下一步，他要如何發揮所長，讓老扳手工廠登上國際手工具業20強？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。