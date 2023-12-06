時代建設總經理許宏丞 接任台中市建築品管協會理事長

台中市建築品管協會今(6)日在好運來洲際宴展中心舉行第17屆第一次會員大會，時代建設總經理許宏丞在全體會員同意下，當選第17屆理事長。

今天會議進行年度會務報告、財務收支報告及改選理監事，會後邀約現任會員及準備加入的會員超過120人參加餐會聯誼，彼此交換心得場面熱絡。

台中市建築品管協會於民國83年底，由台中市政府社會局正式通過立案。這是由一群關心建築行情品質動向的建築業專業經理人創立，藉此達到經驗交流，共同關心建築品質，以及提供營建人一個能吸收更多專業訊息的平台。

台中市建築品管協會第16屆理事長，由打里摺建築暨和合營造總經理林進士擔任理事長，主理及推廣協會會務。

新任理事長許宏丞說，品管協會工作小組將朝向營建專業社團組織為發展導向，以做為中部營建從業人員的後盾，迎接節能減碳、缺工高成本的嚴峻環境，擘建專業的營建大平台。

協會主要功能：第一是學苑組，因應ESG及綠色工法改革，由幾位資深品協理監事，不定期邀請特色主題講師做ESG建築設計、施工整合提昇的分享研討會議，並透過社群媒體發布。

第二是學術組，每季舉辦工料市場行情討論，並在協會網站發布最新營建行情趨勢及價格走向，提供雙向交流及聯合採購的平台。

第三是活動組，每一至二個月不定期參訪討論優良建築個案及特色廠商產品，在協會官網、LINE官網及FB粉絲專頁發布參訪討論訊息。

這些具有特色的會務活動內容，多年來吸引了中部建築相關產業人員矚目，也讓別的縣市專業經理人想加入協會。許宏丞說，協會秉持開放共好的理念，歡迎所有專業的建築從業人員申請加入，共同努力來擘劃美好的營建經營環境。 台中市建築品管協會6日在好運來洲際宴展中心舉行第17屆第一次會員大會。記者宋健生/攝影

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