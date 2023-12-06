星空聯盟榮獲世界旅遊大獎「全球最佳航空聯盟」

星空聯盟連續四年榮獲世界旅遊大獎(World Travel Awards)評選為「全球最佳航空聯盟」，在此之前，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也於今年8月舉行的北美地區頒獎典禮上，第四年奪下北美最佳機場貴賓室殊榮。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，很榮幸能連續四年獲得世界旅遊大獎的肯定，這是來自於星空聯盟所有成員的不懈奉獻，致力於提供一致且無縫接軌的旅遊體驗。我們的成功不僅得歸功於每位員工的辛勤付出，也感謝全球旅客對星空聯盟及成員航空公司堅定不移的信心和支持。

世界旅遊大獎於今年正式邁入30周年，是旅行產業中最具代表性的獎項之一，透過獎項肯定旅遊和酒店產業的卓越表現，年度大獎是根據產業專業人士的評價以及消費者問卷調查結果為依據而頒發的獎項。

世界旅遊大獎創辦人Graham E Cooke表示：「恭喜星空聯盟榮獲『全球最佳航空聯盟』殊榮，不但成功反映出星空聯盟已樹立起的品牌標竿，更透過全體星空聯盟團隊的付出，持續激勵所有人朝更優質的航空服務體驗而努力前進」。

除了聯盟榮獲肯定，許多星空聯盟成員航空公司也在今年的評比中取得好成績，這些成就也進一步突顯星空聯盟及其成員航空公司為旅客提供優秀服務品質的卓越表現。

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