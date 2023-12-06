快訊

參選未辭董座 中廣回函：趙少康已請假、董事陳聖一代理職務

亞錦賽／複賽門票漲價了！內野1000、外野800元 明日開賣

台灣連鎖加盟副理事長蔡德忠：明年零售業代表字「春」

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
台灣連鎖加盟協會副理事長蔡德忠今（6）日出席全國優良店長表揚、傑出店長頒獎典禮，會後他表示，展望明年零售業代表字是「春」。記者曾學仁／攝影
台灣連鎖加盟協會副理事長蔡德忠今（6）日出席全國優良店長表揚、傑出店長頒獎典禮，會後他表示，展望明年零售業代表字是「春」。記者曾學仁／攝影

台灣連鎖加盟協會副理事長蔡德忠今（6）日出席全國優良店長表揚、傑出店長頒獎典禮，會後他表示，展望明年零售業代表字是「春」，希望整體景氣春天來臨，明年會更好，即使面對薪資成本上揚以及缺工問題嚴峻，但零售業依然要對未來有信心，因為大家沒有悲觀的權利。

蔡德忠說，雖然今年台灣因解封，帶動內需，而餐飲業因屬於民生消費，看起來大家好像都把錢拿到餐飲消費，不過仔細看成長率，會發現沒有往年好；由於外部有戰爭，中國大陸也明顯緊縮消費，看起來明年第2季才有機會慢慢變好，因此希望春天趕快到來。

明年基本工資再上揚，並且面臨缺工問題，物價以及各種成本都提高，蔡德忠同時也是杏一醫療（4175）總經理，他觀察少子化嚴重，「開店都很怕沒有人來」，導致開店漸漸變得保守。

此外，也因杏一醫療販售醫療器材，結帳只是其中一部分，商品都需幫客人講解，需有專業知識，所以需才孔亟，但缺工問題若再嚴峻下去，「恐怕成國安問題」，因此他希望「明年會更好」。

經濟部長王美花今日出席典禮時也表示，台灣製造業今年相對辛苦，第4季有機會逐步變好，相對於台灣內需服務業跟過往相比，每個月都在處新高，零售業店長可說經濟成長很重要的一環。

她表示，「很多人說台灣最美風景是人，這其中店長貢獻大，短時間內帳務要算得清楚，又要對客人有熱忱，服務線第一線人員，也是代表著台灣文化」。

她舉例，近期有很有名基層幹部，一位高雄男性列車長每次在音樂會或表演後，不但以熱情的態度告訴大家如何疏散交通，還會唱歌給大家聽，這幫高雄市政府創造出無價的價值；因此第一線人員不光是幫企業加值，用熱情的心服務客戶，相信也會獲得回饋。

零售業 消費 餐飲業

延伸閱讀

傳德國補貼跳票台積電赴德國設廠有變數？經長這麼說

美日等COP28籲提高核能 經長：增加綠能為主要共識

德國補貼跳票影響台積電設廠？經長：德方積極處理

綠營立委王美惠邀王美花秀政績 藍營張秀華批為選舉而來

相關新聞

上個月提大量解僱勞工計畫！明揚大火釀10死、逾百人傷 已資遣204人

經濟部產業園區管理局高屏分局管轄明揚科技公司今年9月22日大火造成10死逾百人受傷，當時明揚允諾付給員工薪資到年底，針對...

跨國合作醫材出包，父親勸他別太有得失心？87年老藥廠四代掌門人林命權的經營覺悟

身為台灣最老字號的本土藥廠接班人，中美製藥董事長林命權通過父母的兩大考驗，37歲接掌大位，成為87年家族企業第四代掌門人，為迎接中美製藥即將到來的百年紀念，他設下5年內營業額翻2～3倍、企業IPO目標。

機械系中途出走，工業扳手龍頭伯鑫二代吳昌旻 想揪同業組「手工具台灣隊」

伯鑫工具執行副總吳昌旻雖是工業級活動扳手家族二代，但其實自己的興趣是在金融投資，父母推薦的機械系念不到一半就落跑，自嘲「陰錯陽差」回家接班，但父親其實一開始對他的建言都沒聽進去，經過十多年磨合，4年前他接下大位，下一步，他要如何發揮所長，讓老扳手工廠登上國際手工具業20強？

AI熱潮廣達成飆股 副董梁次震家族砸13億買信義區豪宅

伺服器代工廠廣達受惠AI題材，今年股價漲翻天，7月股價已衝破200元，創23年新高，相關大股東身價也水漲船高。打造「貴婦...

「最低工資法」明協商 勞長喊話：政院版最能接軌原本機制

蔡英文總統政見之一的「最低工資法」有望在立院會期倒數階段三讀闖關，完成立法。由於最低工資法草案仍有4項條文保留，立法院明...

「移工留才久用」降門檻？ 勞長：薪資、年資限定恰當 不會降低

民眾黨總統參選人柯文哲昨公布勞動政策，其中，他主張降低「移工留才久用方案」門檻，開放符合資格移工申請在台永居，對此，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。