台灣連鎖加盟副理事長蔡德忠：明年零售業代表字「春」

台灣連鎖加盟協會副理事長蔡德忠今（6）日出席全國優良店長表揚、傑出店長頒獎典禮，會後他表示，展望明年零售業代表字是「春」，希望整體景氣春天來臨，明年會更好，即使面對薪資成本上揚以及缺工問題嚴峻，但零售業依然要對未來有信心，因為大家沒有悲觀的權利。

蔡德忠說，雖然今年台灣因解封，帶動內需，而餐飲業因屬於民生消費，看起來大家好像都把錢拿到餐飲消費，不過仔細看成長率，會發現沒有往年好；由於外部有戰爭，中國大陸也明顯緊縮消費，看起來明年第2季才有機會慢慢變好，因此希望春天趕快到來。

明年基本工資再上揚，並且面臨缺工問題，物價以及各種成本都提高，蔡德忠同時也是杏一醫療（4175）總經理，他觀察少子化嚴重，「開店都很怕沒有人來」，導致開店漸漸變得保守。

此外，也因杏一醫療販售醫療器材，結帳只是其中一部分，商品都需幫客人講解，需有專業知識，所以需才孔亟，但缺工問題若再嚴峻下去，「恐怕成國安問題」，因此他希望「明年會更好」。

經濟部長王美花今日出席典禮時也表示，台灣製造業今年相對辛苦，第4季有機會逐步變好，相對於台灣內需服務業跟過往相比，每個月都在處新高，零售業店長可說經濟成長很重要的一環。

她表示，「很多人說台灣最美風景是人，這其中店長貢獻大，短時間內帳務要算得清楚，又要對客人有熱忱，服務線第一線人員，也是代表著台灣文化」。

她舉例，近期有很有名基層幹部，一位高雄男性列車長每次在音樂會或表演後，不但以熱情的態度告訴大家如何疏散交通，還會唱歌給大家聽，這幫高雄市政府創造出無價的價值；因此第一線人員不光是幫企業加值，用熱情的心服務客戶，相信也會獲得回饋。

商品推薦