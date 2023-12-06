中鋼（2002）為推動耐火材料國產化及建立自主供應鏈，子公司中盈投資鋇泰電子、持股達48%，目前國產化耐材替代進口比例高達70%以上，年產值效益36億元，競爭力更上層樓。

中鋼指出，耐材是一種能承受高溫作業的無機非金屬材料，主要應用於各式爐體爐襯，例如金屬冶煉爐、水泥窯、焚化爐等。鋼鐵業是現今使用耐材最大宗的產業，約佔全球需求量的70%，中鋼集團一年的耐材年耗用量約15萬噸，所用的耐材主要分為定型磚與不定形耐材二種型態。

鋇泰電子主要生產性價比優於國外廠商的堵泥材，使得堵泥材的進口替代率從0%一舉提升至35%，成功將可能面臨的耐材缺料危機，化成建立自主供應鏈的商機。

中鋼指出，全球原料價格自2017年起持續上漲30~300%不等，加上新冠疫情，導致耐材出現供貨不足、斷料或品質不佳等問題，大大影響全球各鋼廠的生產調度。

目前中鋼成功推動耐材國產化外，進一步再推行「耐材自主供應」政策，完成廠內包含高爐出鐵口、高爐流道、盛鋼桶及鋼液分配器等4大工區不定形耐材的開發生產，不僅耐材自主供應鏈的年產值達5億元，堵泥材的進口替代率也從0%一舉提升至35%，彌補新冠疫情期間國外廠商無法供料的缺口，成功將缺料危機，轉化成自主供應鏈的商機，中長期前景看旺。 中鋼集團投資鋇泰電子48%，創耐火材自主性。中鋼提供

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