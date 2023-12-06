台南晶英攜手瑞復益智中心 耶誕做公益

溫馨耶誕節將至，台南晶英酒店每年舉辦商品義賣活動，期許透過品牌影響力，喚起社會對於弱勢族群的關注，今年持續耕耘企業永續發展，追求綠色經濟同時也關懷在地，攜手位於台南安平的瑞復益智中心進行義賣活動，在印有瑞復兒眼中愛與動物樣貌的束口袋裡，盛裝永續豆渣薑餅人與慢飛天使手工製作的南棗核桃糕，愛心價每袋250元，響應公益讓愛無限蔓延。

坐落安平漁光島的瑞復益智中心在台南即將邁入第五十年，是專門協助發展遲緩嬰幼兒、幫助身心障礙者的社會福利機構，主要透過早期療育、技能訓練以及心靈輔導等面向，讓這群「慢漫」們掌握生活自主性。

台南晶英在耶誕節之際，期盼在慢飛天使學習自立的路上盡份心力，由點心房主廚運用永續食材黃豆渣來製作可愛薑餅人與薑餅樹，富含蛋白質與膳食纖維，健康無負擔，加上「慢漫」們純手工揉製清香不黏牙的南棗核桃糕，裝入印有瑞復兒小杰親手繪製的「愛的巴士」與「動物世界」藝術袋中，公益禮袋每份250元，另也有單販售糖霜薑餅人每支65元，義賣所得扣除成本後，將全數捐給瑞復益智中心作為營運經費，讓這份美好傳遞至溫馨角落。

除了公益系列，台南晶英外賣中心也應景推出耶誕商品，包含麋鹿、雪人、耶誕帽造型主題蛋糕，往年熱賣的傳統義式聖誕甜品「潘娜朵妮」，這次找來國際烘焙組織(UIBC) 每年僅在全球選出一位的世界最佳麵包師武子靖，以自身培養13年的乳酸野生酵母種，加上北海道十勝四葉奶油和波本香草莢等頂級食材，內層夾入乾漬櫻桃及苦甜巧克力，最上層則是加了竹炭粉的杏仁麵皮並點綴金粉，搭配三日長時間發酵工法，成就歐洲皇室宮殿高貴金碧輝煌的尊爵樣貌。

商品推薦