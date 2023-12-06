中鋼成功推動集團耐火材料國產化 建立自主供應鏈

中鋼建廠初期所需用的耐火材料全部仰賴進口，為穩定耐火材料供應來源及品質，中鋼從40多年前開始推動耐火材料國產化政策，經與國內廠商的共同努力，目前國產化耐火材料替代進口比例已達70%以上，貢獻台灣耐火材料產業年產值達36億元。

中鋼說，耐火材料是一種能承受高溫作業的無機非金屬材料，主要應用於各式爐體爐襯，例如金屬冶煉爐、水泥窯、焚化爐等。鋼鐵業是現今使用耐火材料最大宗的產業，約佔全球需求量的70%，中鋼集團1年的耐火材料年耗用量約15萬噸，所用的耐火材料主要分為定型磚與不定形耐火材料2種型態。

中鋼表示，全球原料價格自2017年起持續上漲30%至300%，加上2019年底全球各地開始陸續爆發新冠疫情，導致耐火材料出現供貨不足、斷料或品質不佳等問題，大大影響全球各鋼廠的生產調度。幸好中鋼40多年前就開始推動耐火材料國產化政策，受到耐火材料缺料的影響有限。

經過數年來的努力開發及突破技術瓶頸，迄今已完成廠內包含高爐出鐵口、高爐流道、盛鋼桶及鋼液分配器等4大工區不定形耐火材料的開發生產，不僅耐火材料自主供應鏈的年產值達到新台幣約5億元，堵泥材的進口替代率也從0%一舉提升至35%，彌補新冠疫情期間國外廠商無法供料的缺口，成功將缺料危機，轉化成自主供應鏈的商機。

中鋼說，不定形耐火材料在煉鐵製程運用上，除了高爐出鐵口使用堵泥材來進行1500度高溫鐵水的封堵或開孔出鐵外，中鋼自主開發的高爐流道耐火材料不僅抗蝕性佳，日前成功將中龍高爐從原來主流道的11至12萬公噸通銑量大幅提升至15至18萬公噸，降低修復頻率及節省耐火材料用量。

此外，耐火材料在煉鋼製程運用部分，主要為盛鋼桶使用不定形耐火材料承載1600度的高溫鋼液，以及應用於鋼液分配器儲存鋼液、分流鋼液到鑄模，並將非金屬介在物和鋼液分離，讓最終鋼品的清淨度可以達到高標準。 盛鋼桶必須使用不定形耐火材料承載1600度的高溫鋼液，圖為盛鋼桶置於澆鑄機轉台上照片。圖／中鋼公司提供

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