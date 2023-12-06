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聯亞藥單鏈免疫球蛋白融合蛋白質技術 獲美國專利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

聯亞藥（6562）今（6）日公布，「單鏈免疫球蛋白融合蛋白質技術」獲美國專利商標局（USPTO）核准專利（US Patent Granted US 11,820,807 B2）。此產品應用本項技術可延長藥品的作用時間，可單獨或合併現有抗癌療法，大幅提高抗癌效果。

聯亞藥研發的融合蛋白，是以單鏈Fc與生物活性分子組成融合蛋白，此種融合蛋白在生物體中可有效延長生物活性分子的血清半衰期，相較於以兩個Fc區所組成的融合蛋白，其更能維持生物活性分子的完整生物活性，且未有功能性的降低。

聯亞藥產品UB-551能對抗B型及C型肝炎病毒，且對多種癌細胞皆具顯著的抑制效果，此產品應用本項技術可延長藥品的作用時間，可單獨或合併現有抗癌療法，大幅提高抗癌效果。

聯亞藥擁有兩項獨創長效型蛋白質藥物技術平台，其「多醣蛋白融合技術平台」已取得美國、歐洲、中國、日本多個重要藥品市場國之專利。本次「單鏈免疫球蛋白融合蛋白質技術」除了已取得中華民國、日本、中國、印度、澳洲、馬來西亞等國及香港之專利外，再獲得美國專利，不僅強化此技術平台於多個國家的專利保護，提升其商業價值，未來亦可將此平台擴展至重要藥品市場國之蛋白質新藥國際開發合作及衍生產品之推廣與銷售。

聯亞 抗癌

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