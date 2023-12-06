中鋼成功推動集團耐火材料國產化 建立自主供應鏈

中鋼（2002）建廠初期所需用的耐火材料全部仰賴進口，為穩定耐材供應來源及品質，中鋼於40多年前即開始推動耐材國產化政策，經過與國內廠商的共同努力下，目前國產化耐材替代進口比例已達70%以上，貢獻台灣耐材產業年產值達新台幣36億元。此外，高爐煉鐵需使用堵泥材進行出鐵口開關控制，近年來受到原物料高漲及全球新冠疫情導致全球運輸阻礙等影響，中鋼自主開發不定形耐材技術，攜手鋇泰電子生產供應品質優良且性價比優於國外廠商的堵泥材，使得堵泥材的進口替代率從0%一舉提升至35%，成功將可能面臨的耐材缺料危機，化成建立自主供應鏈的商機。

耐材是一種能承受高溫作業的無機非金屬材料，主要應用於各式爐體爐襯，例如金屬冶煉爐、水泥窯、焚化爐等。鋼鐵業是現今使用耐材最大宗的產業，約占全球需求量的70%，中鋼集團一年的耐材年耗用量約15萬噸，所用的耐材主要分為定型磚與不定形耐材二種型態。定型磚係以砌築方式建置冶煉爐襯，如同建築行業磚造蓋房，不定形耐材則須經加水攪拌與灌模成形，就像水泥灌漿構屋；另，鋼鐵生產製程所需的各式窯爐、熱處理爐或承接高溫鐵水、鋼液的各樣運輸載具，皆依其功能需要選用合適的定型磚或不定形耐材，故耐材對於鋼廠順暢生產高品質鋼材，扮演著至關重要的角色。

全球原料價格自2017年起持續上漲30~300%不等，加上2019年底全球各地開始陸續爆發新冠疫情，導致耐材出現供貨不足、斷料或品質不佳等問題，大大影響全球各鋼廠的生產調度。所幸，中鋼40多年前即推動耐材國產化政策，受到耐材缺料的影響有限，而煉鐵高爐出鐵口需用的堵泥材部分，過往因為採用日韓供料為主，中鋼於2018年耐材原料價格高漲之際，即體認到將會受到採購價格逐漸高昂的影響，故在成功推動耐材國產化外，進一步再推行「耐材自主供應」政策。

中鋼經過數年來的努力開發及突破技術瓶頸，迄今已完成廠內包含高爐出鐵口、高爐流道、盛鋼桶及鋼液分配器等四大工區不定形耐材的開發生產，不僅耐材自主供應鏈的年產值達到新台幣約5億元，堵泥材的進口替代率也從0%一舉提升至35%，彌補新冠疫情期間國外廠商無法供料的缺口，成功將缺料危機，轉化成自主供應鏈的商機。

不定形耐材在煉鐵製程運用上，除了高爐出鐵口使用堵泥材來進行1,500度高溫鐵水之封堵或開孔出鐵外，中鋼自主開發的高爐流道耐材不僅抗蝕性佳，日前成功將中龍高爐從原來主流道的11~12萬噸通銑量大幅提升至15~18萬噸，降低修復頻率及節省耐材用量。此外，耐材在煉鋼製程運用部分，主要為盛鋼桶使用不定形耐材承載1,600度的高溫鋼液，以及應用於鋼液分配器儲存鋼液、分流鋼液到鑄模，並將非金屬介在物和鋼液分離，讓最終鋼品的清淨度可以達到高標準。

中鋼積極推動耐材國產化多年，再加上成功建立的自主供應鏈，不僅使得集團整體所需耐材進口替代率超過70%，性價比及品質穩定性大大提升，也貢獻台灣國產化耐材年產值達新台幣36億元。展望未來，中鋼秉持「以終為始」的循環經濟理念，致力於舊耐材回收再利用，達成節能減碳綜效，並藉由落實耐材國產化及自主供應模式，再提升進口替代率，也將持續投入各式耐材產品研發，力助國內耐材產業發展，實踐中鋼「價值共創」願景。 高爐出鐵口使用不定形耐材所製作堵泥材來進行1,500度高溫鐵水封堵或開孔出鐵，圖為高爐鐵水出鐵後由魚雷車裝載。(中鋼/提供)

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