統一砸百億元 台中港物流園區今日舉辦動土典禮

統一（1216）100%持有的統流開發公司，即將興建台中港物流園區，此為複合式物流倉儲與自動化設備，預計投資百億元，今（5）日統一董座羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲共同出席動土典禮，將於2026年啟用，服務大台中地區約1,000家7-11、康是美、星巴克等通路。

該案將分期分棟開工興建，各棟物流中心預定於2026年陸續取得使用執照並正式啟用，開幕營運後將創造1,000個就業機會。

統一表示，打造健全物流配送體系，是生活產業的關鍵基礎建設，為了提升與整合集團的物流事業，讓民眾快速取得商品，統一計畫在北、中、南、高等區打造大型複合物流園區，在中部地區選擇臺中港區域做為核心發展區域。

今年2月向台灣港務股份有限公司承租「台中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期共計50年，經近一年之建築規劃設計，即將正式進入工程興建階段。該案為繼台南新市物流園區後，第二座動土的大型物流園區。

統一企業集團台中港物流園區總樓地板面積4.3萬坪，興建設施包含物流營運總部大樓、低溫物流中心，以及常溫物流中心，並設有統一速邁加油站、統一商場等設施。另外，將於各棟物流中心建物屋頂，布建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型，以達低碳永續的目標。

進駐台中港物流園區之集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、捷盛運輸(多溫層配送)及統一精工(物流車專用加油站)。物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。

園區也引進具高技術含量的AS/RS倉儲系統，及其他自動化和智能科技的運用，以提高物流作業效能。

園區管理方面，將透過AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統人力管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全的目的。

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