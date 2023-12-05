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皇普明年首季四大新案連發 三大案入帳、業績挑戰入主後高峰

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

皇普建設（2528）今年在總銷上看30億元的竹北光明六路「皇普雲鼎」入帳下，前三季稅後純益達2.79億元、年增67%，每股純益達0.74元。皇普建設尚未公布11月營收，公司前10月營收達18.49億元、年增62.7%。

皇普建設今（5）日在法說會中指出，目前手中待售餘屋，僅有台南「皇普文苑」一戶店面、竹北「皇普雲鼎」10戶店面，將在接下來售出後，持續貢獻公司收益。

展望明年推案、營運表現，皇普建設將展現爆發力，不僅明年首季將一口氣推出「皇普新鼻案」、「皇普大新案一期」、「皇普青平案」、「皇普鶯歌案一期」等四大案，業績上也將有「皇普莊園」、「皇普摩天100」、「皇普園首之道」等三大案貢獻，營運將迎來入主後高峰。

至於2025年，皇普建設規劃有「皇普新鼻案」、「皇普大新案一期」交屋；2026年則有「皇普鶯歌案一期」、「皇普青平住宅案」，未來三年業績可望維持高檔表現。

營收 法說會

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