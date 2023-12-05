中鋼與螺絲業產銷連誼會 釋出明年首季棒線必漲訊息

中鋼（2002）5日與螺絲業產銷聯誼會，釋出明年第1季螺絲、手工具原料的棒線新價格「必漲」訊息，關連上市鋼廠春雨、聚亨等有機會順勢提高報價，期待激勵市況回溫。

中鋼業務副總劉敏雄表示，螺絲業景氣低迷期長達一整年，尤其近半年出貨量下降，整體衰退約25%。

根據統計，今年前10月台灣螺絲類產品出口量約106.5萬公噸，預估全年恐不到130萬公噸，與2021年、2022年出口量166萬公噸至167萬公噸相比，出現明顯落差。

劉敏雄指出，中鋼預定下周開出明年首季棒線盤價，會全面綜合考量許多因素，包含客戶競爭力及接單能力等，棒線漲價勢在必行。

中鋼業務處長李家丞表示，根據產業調查，今年第4季小螺絲接單量比第3季增加二成、抽線業訂單增加三成，並且不論是中鋼還是螺絲業在第4季都接獲不少急單，顯示景氣谷底就在第3季，市況在第4季甦醒後，預計明年第1季螺絲業有望逐步走向旺季。

螺絲公會成員說，中鋼棒線盤價就是螺絲業成本，中鋼要漲價將影響下游接單能力，目前螺絲業周休三日、甚至周休四日者不少，期待中鋼若要漲價不要漲太多，希望能取得平衡點。

上市鋼廠主管表示，台灣螺絲業產業鏈相當完整，品質維護得很好，因此搏得螺絲王國美稱，但當前國內螺絲業除了面對全球景氣蕭條、訂單青黃不接的困境外，地緣政治風險更增加產業壓力。

很多海外客戶直接表明，要求台灣螺絲廠需要在國外設新廠，以確保萬一台灣發生風險時，螺絲供應鏈不中斷，目前已有包括世豐等多家螺絲廠到越南等東南亞地區投資。

上市櫃鋼廠主管說，海外客戶是玩真的，並且是以轉移訂單做籌碼，很多螺絲廠為此相當苦惱，畢竟海外投資新產線涉及資金外，還有人力、境外管理等問題都很複雜，但若不去國外設廠又擔心買家真的轉移訂單，有苦說不出。

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