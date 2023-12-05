強化物流布局 統一台中港物流園區動土

統一強化物流布局，台中港物流園區今動土，也是繼新市物流園區後，第二座動土的大型物流園區。統一表示，台中港物流園區預定於2026年陸續取得使用執照並正式啟用，開幕營運後將創造1000個就業機會，服務大台中地區約1000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一表示，為打造健全完善的物流配送體系是生活產業的關鍵基礎建設，將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓民眾更便捷、即時、安全地取得商品，提升消費者滿意度，而台中港物流園區由子公司統流開發興建，為複合式物流倉儲與自動化設備之重大投資。

統一表示，計畫在北、中、南、高等區打造大型複合物流園區，在中部地區選擇臺中港區域做為核心發展區域，於今年2月向台灣港務股份有限公司承租「台中港埠服務專業區(II)」28871坪土地，租期共計50年，經近一年之建築規劃設計，即將正式進入工程興建階段，

統一指出，台中港物流園區總樓地板面積4.3萬坪，興建設施包含物流營運總部大樓、低溫物流中心，以及常溫物流中心，並設有統一速邁加油站、統一商場等設施，將於各棟物流中心建物屋頂佈建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型以達低碳永續發展之目標。

統一也說，進駐台中港物流園區之集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷、統昶行銷、大智通文化行銷、捷盛運輸及統一精工。

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