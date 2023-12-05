長榮航空工會爭取年終10到16個月 勞資2度協調仍破局

長榮航空工會成員與公司因年終獎金、調薪及獎金發放方式談不攏，10月中旬經桃園市勞動局調解未果，今天雙方再次協調仍無結果；工會副理事長蔡勝旭表示，公司目前沒有提供任何實質方案，工會後續可能會有一些行動會否與關係企業長榮航勤員工一樣集體請假，他語帶保留「會再討論」，工會成員則私底下說，「勞工表達不滿與抗爭手段不就那幾樣」。

長榮航空表示，已收到工會對年終獎金和調薪的期待與意見，相關作業正在審慎評估中。公司在永續經營的理念下，年終獎金的發放需考慮內外環境及主客觀因素，但一定會秉持照顧員工的理念，與同仁分享努力經營的成果。

桃園市勞動局表示，長榮航空與長榮航空工會第2次調解仍不成立，接下來除非其中一方有提申請，市府才會安排雙方再次調解。不過，站在市府立場，呼籲雙方盡快透過各種管道與方式坐下來談，達成共識。

長榮航空工會理事長曲佳雲表示，長榮航空今年財報優異，獲利遠超過其他航空公司，但眼看其他公司相繼釋出與員工分享利潤的方案，長榮卻遲遲沒有動作，市場傳出年終5個月消息之後，對內也不肯證實，只說還要評估，拖延時間。

曲佳雲說，長榮航空今年獲利在航空業排第一名，而且狠甩第二名，大幅領先，希望年終至少10到16個月，或者每人每月至少調薪5千元，又或者以連假旺日出勤雙倍薪彌補年終不足部分，若公司有財政考量而無法達成，應該向員工說明原因。

長榮航空工會表示，今年10月曾向桃園市勞動局申請勞資爭議調解，當時因公司尚無方案而沒有結論，今天副理事長蔡勝旭與10多名成員再與資方協調，結果公司稱方案要12月22日才會出爐，對於工會訴求與22日之後是否能在討論年終與調薪，公司也沒給承諾。

工會成員批評長榮航空「沒誠意」，副理事長蔡勝旭也指長榮航空賺錢卻未體恤員工「不合理」；蔡雖稱工會接下來會採取一些行動表達不滿與訴求，但對於是否發動罷工或集體請假，他語帶保留稱「還要討論」。工會成員私底下則是不客氣說「員工抗爭手段不外乎就那幾種方式」。

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