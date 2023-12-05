快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

人氣甜甜圈店被爆「老鼠出沒」爽吃buffet 業者喊冤：被惡整

長榮航空工會爭取年終10到16個月 勞資2度協調仍破局

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航空工會爭取長榮航空發放10個月到16個月的年終獎金或每人每月調薪5千元，今天第2次調解未果，揚言接下來將採取行動，但具體方式則稱「工會還要討論」未透露。記者陳俊智／攝影
長榮航空工會爭取長榮航空發放10個月到16個月的年終獎金或每人每月調薪5千元，今天第2次調解未果，揚言接下來將採取行動，但具體方式則稱「工會還要討論」未透露。記者陳俊智／攝影

長榮航空工會成員與公司因年終獎金、調薪及獎金發放方式談不攏，10月中旬經桃園市勞動局調解未果，今天雙方再次協調仍無結果；工會副理事長蔡勝旭表示，公司目前沒有提供任何實質方案，工會後續可能會有一些行動會否與關係企業長榮航勤員工一樣集體請假，他語帶保留「會再討論」，工會成員則私底下說，「勞工表達不滿與抗爭手段不就那幾樣」。

長榮航空表示，已收到工會對年終獎金和調薪的期待與意見，相關作業正在審慎評估中。公司在永續經營的理念下，年終獎金的發放需考慮內外環境及主客觀因素，但一定會秉持照顧員工的理念，與同仁分享努力經營的成果。

桃園市勞動局表示，長榮航空與長榮航空工會第2次調解仍不成立，接下來除非其中一方有提申請，市府才會安排雙方再次調解。不過，站在市府立場，呼籲雙方盡快透過各種管道與方式坐下來談，達成共識。

長榮航空工會理事長曲佳雲表示，長榮航空今年財報優異，獲利遠超過其他航空公司，但眼看其他公司相繼釋出與員工分享利潤的方案，長榮卻遲遲沒有動作，市場傳出年終5個月消息之後，對內也不肯證實，只說還要評估，拖延時間。

曲佳雲說，長榮航空今年獲利在航空業排第一名，而且狠甩第二名，大幅領先，希望年終至少10到16個月，或者每人每月至少調薪5千元，又或者以連假旺日出勤雙倍薪彌補年終不足部分，若公司有財政考量而無法達成，應該向員工說明原因。

長榮航空工會表示，今年10月曾向桃園市勞動局申請勞資爭議調解，當時因公司尚無方案而沒有結論，今天副理事長蔡勝旭與10多名成員再與資方協調，結果公司稱方案要12月22日才會出爐，對於工會訴求與22日之後是否能在討論年終與調薪，公司也沒給承諾。

工會成員批評長榮航空「沒誠意」，副理事長蔡勝旭也指長榮航空賺錢卻未體恤員工「不合理」；蔡雖稱工會接下來會採取一些行動表達不滿與訴求，但對於是否發動罷工或集體請假，他語帶保留稱「還要討論」。工會成員私底下則是不客氣說「員工抗爭手段不外乎就那幾種方式」。

長榮航空 年終獎金 財報

延伸閱讀

選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

政黨會輪替？薛瑞元叫醫界工會代表「賭賭看」今澄清： 只是開玩笑

2023台灣企業永續獎／長榮航空一口氣拿下七大獎

長榮航空連9年獲台灣企業永續獎 首奪永續報告書獎銀獎

相關新聞

長榮航空工會爭取年終10到16個月 勞資2度協調仍破局

長榮航空工會成員與公司因年終獎金、調薪及獎金發放方式談不攏，10月中旬經桃園市勞動局調解未果，今天雙方再次協調仍無結果；...

台灣人超愛買房？10年來房貸金額大增4兆元

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額今年第2季與第3季雙雙突破10兆元，10年間國人的房貸金額就增加4.3...

雄獅董總黃信川新書發表 分析台灣明年著重3大觀光價值

國境開放已滿1年，交通部觀光署預計年底達600萬人次國際觀光客目標，但不少國內民眾認為國旅成本高、無特色，出國旅遊熱度不...

雄獅總座黃信川看好2024年國旅、入境「觀光三箭」策略

雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川今天舉行《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》一書新書發表會，同時，也...

蝦皮購物提消費洞察 導購、訂閱制、退貨服務為三關鍵

本土最多用戶使用的蝦皮購物公布2023年度趨勢洞察，圍繞「網紅導購、訂閱經濟、退貨服務」三大關鍵，助力品牌賣家推動成長動...

北市文山區前10月房市交易成長亮眼 信義房屋專家揭原因

北市地政局統計今年1~10月買賣登記件數，對比去年同期，文山區2,140件較去年同期1,785件成長19%，成長幅度亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。