北市文山區前10月房市交易成長亮眼 信義房屋專家揭原因

北市地政局統計今年1~10月買賣登記件數，對比去年同期，文山區2,140件較去年同期1,785件成長19%，成長幅度亮眼，信義房屋專家表示，區域內自住剛性需求為主，也因近年來建商都規劃小坪數低總價產品，年輕首購族相較於信義、大安區能負擔，區域內也有多所優良學校，滿足學區需求，再加上未來捷運站題材，因此交易量持續上揚。

信義房屋文山政大店專案經理黃依婷表示，文山區的交易熱區有景美商圈、政大重劃區、木柵路三段商圈；景美商圈商業氣息較重，且有捷運交通機能與生活機能，鄰近公館、新店地區，因此交易量向來不錯。

黃依婷進一步說明，政大重劃區區域中有政大附中，年年額滿辦學深獲家長肯定，因此周邊的設籍套房向來熱門，而近幾年政治大學周邊商圈的租金越來越高，許多政治大學的家長會傾向租不如買，這也是影響交易量的重要因素，例如區域內有棟社區大樓，整棟均規劃套房產品，開賣後2個月後就完銷。

木柵路三段商圈，近期則有許多都更案正在興建，也是影響交易量的主因，黃依婷表示，許多居住在信義、大安區的年輕人，選擇過個隧道買木柵的新建案，也因為少子化，因此一到兩房的低總價小坪數產品很受歡迎，目前指標建案單價約7~8字頭，小坪數高樓層可到9字頭；政大重劃區與木柵路三段商圈多是軍公教居民，居住環境單純。

黃依婷觀察，近年來繼承取得中古屋的族群也會傾向活化不動產，因此都更案漸多，區域內的購屋族群大多以外地過來的年輕人，或是公寓換電梯大樓的長輩居多，區域內學區有萬興國小、政大附中，再興中小學、靜心學校等，許多因為學區而來的居民，也因文山區商業氣息不較台北精華區濃厚，又保有生活感，下班後到河堤散步，居住品質佳。

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