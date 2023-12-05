統一企業集團投資百億 台中港物流企業總部今日動工
投資金額達百億的統一企業（1216）集團台中港物流企業總部，今(5)日由統一集團董事長羅智先主持開工動土典禮。統一集團第一座百億物流園區台南新市物流園區，8月中剛舉行上樑典禮，台中港物流園區接著動工，顯示集團佈局北中南高物流園區腳步加快。
台灣港務公司台中港務分公司今年初，與統一企業集團旗下統流開發簽訂台中港港埠服務專區(Ⅱ)2.88萬坪土地租賃契約，統流開發預計投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部。
台中港務分公司表示，統一集團將規劃設置辦公室、國際會議中心、物流中心、加油站及統一超商商場等，並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫的可行性，預計可創造1,000個就業機會。
統一集團以短短三年時間全台獵地，在台南新市樹谷園區、台中梧棲、桃園楊梅等地打造百億以上複合式物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案，而台中、楊梅等百億物流園預計3至4年可完工營運。
其中，新市物流園區將集結捷盟、統昶、捷盛、大智通、統一速達、博客來等七家物流公司進駐，預計服務雲嘉南地區超過1,000家的7-ElEVEN、康是美、星巴克等通路。
羅智先稍早表示，因應疫後物流業務量大增，統一超（2912）去年標得的桃園航空城土地將規劃物流園區，預計四年後完工。
統一集團擁有全台最大的零售通路生態系，從7-ELEVEN、康是美、聖德科斯、時代百貨、夢時代，到台灣星巴克、21世紀、統一佳佳、統一精工等。
去年台灣家樂福加入後，隨著全台智慧物流版圖建置，估2至4年完成後可呈現業務倍數的增長態勢。
為擴大佈局物流版圖，統一2021年成立100％持股的統流開發，主要整併集團旗下負責常溫物流的捷盟行銷、負責低溫物流的統昶行銷、負責電商物流的大智通文化行銷、負責宅配的統一速達，以及負責多溫層配送的捷盛運輸等五家物流業務，業務不侷限在集團內，而是追求物流平台業務極大化。
▪ 交易量增房價將漲？李同榮：五大理由空頭才要開始
▪ 月租近21萬、1坪破4千 東區酒店式公寓租金創高價
▪ 北市小宅最會漲、大宅「僵屍價」 專家：小心套高點
▪ 下半年交易量大增2024房價續漲？專家：考驗才剛開始
▪ 一線建商齊聚台中14期重劃區 明年800億案量蓄勢待發
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言