統一企業集團投資百億 台中港物流企業總部今日動工

投資金額達百億的統一企業（1216）集團台中港物流企業總部，今(5)日由統一集團董事長羅智先主持開工動土典禮。統一集團第一座百億物流園區台南新市物流園區，8月中剛舉行上樑典禮，台中港物流園區接著動工，顯示集團佈局北中南高物流園區腳步加快。

台灣港務公司台中港務分公司今年初，與統一企業集團旗下統流開發簽訂台中港港埠服務專區(Ⅱ)2.88萬坪土地租賃契約，統流開發預計投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部。

台中港務分公司表示，統一集團將規劃設置辦公室、國際會議中心、物流中心、加油站及統一超商商場等，並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫的可行性，預計可創造1,000個就業機會。

統一集團以短短三年時間全台獵地，在台南新市樹谷園區、台中梧棲、桃園楊梅等地打造百億以上複合式物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案，而台中、楊梅等百億物流園預計3至4年可完工營運。

其中，新市物流園區將集結捷盟、統昶、捷盛、大智通、統一速達、博客來等七家物流公司進駐，預計服務雲嘉南地區超過1,000家的7-ElEVEN、康是美、星巴克等通路。

羅智先稍早表示，因應疫後物流業務量大增，統一超（2912）去年標得的桃園航空城土地將規劃物流園區，預計四年後完工。

統一集團擁有全台最大的零售通路生態系，從7-ELEVEN、康是美、聖德科斯、時代百貨、夢時代，到台灣星巴克、21世紀、統一佳佳、統一精工等。

去年台灣家樂福加入後，隨著全台智慧物流版圖建置，估2至4年完成後可呈現業務倍數的增長態勢。

為擴大佈局物流版圖，統一2021年成立100％持股的統流開發，主要整併集團旗下負責常溫物流的捷盟行銷、負責低溫物流的統昶行銷、負責電商物流的大智通文化行銷、負責宅配的統一速達，以及負責多溫層配送的捷盛運輸等五家物流業務，業務不侷限在集團內，而是追求物流平台業務極大化。

投資百億的統一企業集團台中港物流企業總部，今(5)日舉行開工動土典禮。業者提供

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