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下半年交易量大增2024房價續漲？專家：考驗才剛開始

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

2023年11月六都買賣移轉棟數突破2.3萬棟，月增11.34%，年增26.1%，寫下今年最大增幅，就在交易量大增之際，房市趨勢專家李同榮示警，房市與股市的價量關係走勢不同，別陷入「量先價行」的迷思，2024房市沒有再上漲的基本要件，選後若短線上漲，房價漲多少就恐會跌多少。他同時提出五大理由認為2024房市轉空，將呈「價盤量溫」、「以盤代跌」走勢。

李同榮說，雖然目前交易量回溫，但對房價的支撐力考驗才正開始，從房市建照量與開工量之先行指標觀察，雖然房價除超漲區外，沒有明顯鬆動，但短期銷售率不佳，造成餘屋增多，房市必須沈澱消化餘屋，後市才會穩健。

因市場剛需的支撐力強勁，新青安貸款專案刺激下，成屋市場在高價跌與低價漲的環境下，房價第三季暫時處於「止漲卻不跌」的盤整格局，但第四季可能部分超漲預售區價格會開始鬆動，同時也會因市場信心恢復、促銷積極，促使交易量回溫，這也是下半年在房價表現不佳的狀況下，交易量能比上半年回溫的主因。

李同榮認為2024房市將轉空的五大理由為：

1.經濟基本面轉弱：升息效應，今年GDP減弱、八年經濟負成長魔咒成真，後頭還有大陸對台貿易壁疊清單制裁，對兩岸出口不利，間接影響經濟並對房市產生不利影響。

2.技術面反轉向下：房價處技術高檔，營建成本與蛋白低基期已充分反應，房價將因高基期推升無力而轉弱。

3.供給面增加：持續一年半預售市場銷售率普遍不佳，餘屋持續增加，在囤房稅制打房壓力下，餘屋大竄逃，新案與餘屋容易產生多殺多。

4.政策面壓制：禁止轉售扭曲預售市場，高總價臨天花板，低坪數臨最小化，價上不去，空間也無法一直縮小，政策面持續不友善，對市場信心產生影響。

5.消息面利空：地緣政治影響全球與兩岸局勢動盪不安，尤其兩岸關係若持續緊繃，就會是房市的一頭大灰犀牛與一顆隨時引爆的不定時炸彈。

李同榮說，置產民眾常陷入市場當下氛圍，漲時追漲、跌時殺跌，應該要有逆勢思惟，房市走勢有一定循環機制，千萬不要以為量增價就會漲，建商若太樂觀的看待房市，盲目推案，只會讓市場供給一再過剩，餘屋去化更加困難，就會產生多殺多現象。

李同榮同時提醒購屋大眾，房市沒有永遠漲的道理，未來一年半房市必須休息消化餘屋，但房價沒有崩盤危機，將以盤代跌或微跌，2024低價市場支撐力足，六都表現為大台北抗跌、中南部稍弱，桃園轉強，整體房市呈現「價盤量溫」格局。

房市 房價

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