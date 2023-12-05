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LINE台灣用戶最愛功能前10名 主題自動輪播奪冠

中央社／ 台北5日電
通訊軟體LINE今天公布2023年台灣用戶10大愛用功能。（路透）
通訊軟體LINE今天公布2023年台灣用戶10大愛用功能。（路透）

通訊軟體LINE今天公布2023年台灣用戶10大愛用功能，最受青睞的LINE功能是「主題自動輪播」，第2名為運用人工智慧（AI）技術自動生成個人照片的「個人檔案工作室」，第3名是台灣暨全球首發的「父親節聊天室特效」

LINE發布新聞稿說明，根據LINE團隊觀察自2022年12月至2023年11月台灣用戶愛用功能，台灣用戶除了注重更便捷的功能之外，也很重視結合新技術的創新應用；而聊天以外的延伸服務，包括整合生活金融資訊的錢包頁面更新、LINE社群和LINE VOOM短影音等，也都有優化功能上榜。

LINE App台灣用戶今年最愛功能是「主題自動輪播」，只要設定一次，就能讓系統定時變換背景。第2名為「個人檔案工作室」，在LINE應用程式中就能利用自己上傳的照片生成多樣風格的人工智慧AI人像圖片。第3名為今年首次開啟的「父親節聊天室特效」，圖案中放入民眾常說的88節字樣。

第4名為「聊天室發送語音訊息功能優化」，用戶可以一鍵錄音，錄製完成後還可以聆聽內容，再決定是否發出。第5名為LINE社群新推出的Live talk群聊功能，讓用戶能透過語音的方式與成員即時對話。第6名為聊天室「所有相簿」功能，可以一次瀏覽散落在各個聊天室的相簿。

第7名是「發票管家」，用戶可以更方便與LINE好友分享發票明細，不擔心付款完刷了載具後，忘記要如何分帳。第8名為LINE VOOM短影音的全新剪輯功能VOOM Camera，提供多款獨家特效、濾鏡、音樂與音效。第9名是LINE錢包頁面優化，新增購物、LINEPay、LINE Bank及生活優惠4個子分頁，提供更豐富的生活金融相關資訊以及捷徑功能。

第10名為今年11月LINE社群推出的「訊息摘要」功能，採用OpenAI的生成式AI模型，在固定時間自動彙整LINE社群聊天室的訊息摘要，讓用戶不被討論串淹沒，能快速掌握討論重點，並重新開啟與他人的對話。

LINE 社群 AI

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