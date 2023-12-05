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百坪大宅漲不動 北市20坪以下小宅最會漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市平均家戶人口數逐年減低，今年平均每戶2.36人為六都最低，社會結構改變影響住宅坪數選擇，根據實價資料統計台北市各坪數區間的成交單價，今年20坪以下平均單價77.9萬元，年增9.1%增幅最高，21坪到40坪單價維持在69萬元，其他坪數區間單價都在7字頭以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，小坪數總價低且符合時下家戶人口少的潮流，單價成長空間大，而21~40坪通常是自住買方的主力坪數，買方以低單價為訴求，至於坪數偏大者多為高級住宅或豪宅，因此單價超過7字頭。

今年台北市各坪數區間的平均成交單價及價格漲幅，除了20坪以下年增9.1%、單價來到每坪77.9萬元，21~30坪單價成長5.3%漲幅位居第二名，平均成交單價每坪69.0萬，31~40坪單價年增4.7%，漲幅第三名，綜觀各坪數區間的平均價格漲幅，坪數越小漲幅越大。

台北市住宅各坪數成交均價。資料來源／住商機構
台北市住宅各坪數成交均價。資料來源／住商機構

郎美囡分析，小宅雖然生活空間有限，但總價低，買方考量購屋門檻，首先以總價篩選物件，單價高低反而是其次，由於獨身主義與選擇不生比例高，小坪數需求有增無減，推動小宅單價走強，坪數稍大的21~40坪通常有2~3房，為市場交易主流，也是自住買方的主力坪數，其中31~40坪的成交均價，今年跟2年前相比，價格勁揚14.8%，可見自用買盤對房價支撐力極強，而豪宅為主的大坪數因總價高，單價漲幅有限，超過100坪的單價幾乎沒有變動，也看出整體房價上漲、自住撐盤的市場結構，熱門物件有越來越小的趨勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年下半年市場多空交錯，政府打炒房政策不間斷、全球經濟衰退，投資買盤消散，但又受新青安帶拉出買氣，市場修正之際大坪數最容易受到衝擊，小宅雖然熱門，不過價格上揚過猛未來怕難以下車，建議購屋前務必多方評估。

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