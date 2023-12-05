快訊

死得冤枉！俄國少將誤觸自家人擺設地雷身亡 第7位殉職將領

反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

美麗島最新民調／賴蕭配支持度38％回穩「與侯康配拉開差距」柯盈配持續下探

高鐵2024大學生寒假返鄉列車再加碼28班次 12月7日凌晨起逐日開放購票

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
寒假即將到來，台灣高鐵公司為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2024/1/4（四）至1/10（三）規劃「大學生寒假返鄉五折優惠列車」。台灣高鐵公司提供
寒假即將到來，台灣高鐵公司為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2024/1/4（四）至1/10（三）規劃「大學生寒假返鄉五折優惠列車」。台灣高鐵公司提供

寒假即將到來，台灣高鐵公司（2633）為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2024/1/4（四）至1/10（三）規劃「大學生寒假返鄉五折優惠列車」，除原本即適用五折、七五折或八八折優惠之大學生優惠車次外，再加碼規劃28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自2023/12/7（四）凌晨零時起，按訂位開放時程開放購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

台灣高鐵公司建議旅客提早訂位並於到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，節省寶貴時間；乘車時，請將手機及電子產品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至玄關接聽，敬請旅客發揮公德心，共同維持乘車秩序，享受舒適美好的高鐵旅程。

大學生 2024 高鐵 寒假

延伸閱讀

華泰Outlet可望在嘉義高鐵投資 翁章梁：竭誠歡迎

地方、中央民代齊發聲 高鐵今決定明年元月雲林增21班

圍棋／大學生圍棋公開賽 清華大學A與佛光大學居前兩名

台中大學生街頭嬉鬧吵到小孩...人父理論爆10人亂鬥全無罪

相關新聞

交易量增房價將漲？李同榮：五大理由空頭才要開始

2023年11月六都買賣移轉棟數突破2.3萬棟，月增11%，年增26%，寫下今年最大增幅，在交易量大增同時，不少市場人士...

北市小宅最會漲、大宅「僵屍價」 專家：小心套高點

台北市平均家戶人口數逐年減低，今年每戶2.36人為六都最低，影響住宅坪數選擇。房仲根據實價資料統計北市各坪數成交單價，今...

高鐵2024大學生寒假返鄉列車再加碼28班次 12月7日凌晨起逐日開放購票

寒假即將到來，台灣高鐵公司（2633）為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2024/1/4（四）至1/10（三）規劃「大學生寒...

2024房地產趨勢／房市出現「反轉訊號」Q1房價將微降？

回顧2023房地產市況，上半年「冷颼颼」，下半年在「新青安貸款」政策刺激下，推升「低總價」物件買氣，顯見自住剛性需求仍是房市撐盤主力。

默克62.5萬元員工生殖輔助治療福利上路 創建多元開放工作環境

鑑於低生育率、少子化已成為已開發國家面臨的的嚴酷挑戰，默克估為全球領先的科學與科技公司且在生育醫學領域有著數十年的經驗，...

新光鋼將參加南港建材展 推出當紅品項

2023年台北國際建材展12月7日至12月10日在南港展覽館一館四樓展出，新光鋼鐵（2031）這次在N414攤位隆重推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。