高鐵2024大學生寒假返鄉列車再加碼28班次 12月7日凌晨起逐日開放購票

寒假即將到來，台灣高鐵公司（2633）為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2024/1/4（四）至1/10（三）規劃「大學生寒假返鄉五折優惠列車」，除原本即適用五折、七五折或八八折優惠之大學生優惠車次外，再加碼規劃28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自2023/12/7（四）凌晨零時起，按訂位開放時程開放購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

台灣高鐵公司建議旅客提早訂位並於到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，節省寶貴時間；乘車時，請將手機及電子產品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至玄關接聽，敬請旅客發揮公德心，共同維持乘車秩序，享受舒適美好的高鐵旅程。

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