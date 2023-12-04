名軒「名軒海樂地」、「國王之森」齊貢獻 第4季營運可期

名軒開發（1442）第4季除了有總銷達200億元的「名軒海樂地」交屋，單季還有總銷約16億元的「國王之森」啟動交屋，該案已在10月底拿到使照；在兩大案貢獻下，將進一步推升名軒單季營運往上衝高，第4季營運可期。

名軒開發11月營收尚未公布，不過10月在淡海新市鎮超級大案「名軒海樂地」交屋挹注下，單月營收衝上10.41億元、年增36.3倍。累計今年前10月營收達20.72億元，較去年同期大增2.3倍。

名軒強調，明年未有預售新案推出，將以「名軒海樂地」、「國王之森」兩大新成屋案持續銷售，為業績重點，惟以進行中個案、庫存建案來看，未來10年業績無虞且將能再創一波營運高峰。

商品推薦