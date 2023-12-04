快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

名軒「名軒海樂地」、「國王之森」齊貢獻 第4季營運可期

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

名軒開發（1442）第4季除了有總銷達200億元的「名軒海樂地」交屋，單季還有總銷約16億元的「國王之森」啟動交屋，該案已在10月底拿到使照；在兩大案貢獻下，將進一步推升名軒單季營運往上衝高，第4季營運可期。

名軒開發11月營收尚未公布，不過10月在淡海新市鎮超級大案「名軒海樂地」交屋挹注下，單月營收衝上10.41億元、年增36.3倍。累計今年前10月營收達20.72億元，較去年同期大增2.3倍。

名軒強調，明年未有預售新案推出，將以「名軒海樂地」、「國王之森」兩大新成屋案持續銷售，為業績重點，惟以進行中個案、庫存建案來看，未來10年業績無虞且將能再創一波營運高峰。

營收 國王

延伸閱讀

緊張了！ 南市1登革熱病例與台中案例相似 追感染源

來源待查！台南新營首例確診本土登革熱第2型個案 疑和台中相關

高捷24個車站電扶梯一度停擺！台電：建案施工不慎致線路跳脫

大直建案工人墜落受傷送醫 北市府開罰、令停工

相關新聞

陽明法說會／巴拿馬運河乾旱影響比預期嚴重 已開始繞行

陽明海運（2609）今天法說首度坦言，巴拿馬運河乾旱的影響比預期中嚴重，陽明美東航線已開始繞行好望角或是蘇伊士運河，除非...

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特...

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

長榮海運（2603）2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間媲美豪華郵輪！長榮海運輪顛覆以往過去對船上及船員生活印象，首先生活...

接併購與私募股權協會理事長 併購大王朱志洋：助企業建立國際競爭力

台灣併購與私募股權協會（MAPECT）在11月中進行改選，推選工具機併購大王友嘉朱志洋總裁接任理事長，現任理事長佳世達董...

漢來美食溜溜酸菜魚新店開幕 全品牌出現第1家街邊店

看好北高雄巨蛋商圈的高消費力及周轉率，漢來美食（1268）旗下展店速度最快的品牌「溜溜酸菜魚」12月5日第3間分店開幕，...

南紡將出脫統一國際大樓商場股權 統一將完全持有該商場

南紡（1440） 於今（4）日17時，召開重訊記者會，說明董事會決議通過處分統一國際大樓商場持份予統一企業（1216）。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。