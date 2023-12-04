南紡將出脫統一國際大樓商場股權 統一將完全持有該商場

南紡（1440） 於今（4）日17時，召開重訊記者會，說明董事會決議通過處分統一國際大樓商場持份予統一企業（1216）。該棟商場目前為誠品信義店，將營業至12月24日，統一企業將收回該棟大樓，未來將打造「夢廣場」，如今統一也等於收回該棟商場最後一個「台南幫」股東的股份，完全由統一持有。

誠品信義店房東組成，原本是由七家「台南幫」房東組成，包括統一旗下的統一國際、統一超、太子建設和統一企業；另外三家房東為環泥建設、南紡以及坤慶國際開發。

不過去年6月統一公告，以地產交易的方式，回購環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場22.98%持分；誠品信義店房東組成中只剩下五家，包括統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設、統一國際，南紡今日宣布出脫統一國際大樓商場股份，統一則完全持有該棟商場股權。

統一美麗事業董事長高秀玲日前曾表示，誠品信義店12月24日結束營業後，接收將命名為「Dream plaza（暫名統一夢廣場）」，要打造「白天有其風格，晚上其迷人風采」的百貨，部分展開24小時服務。據悉，將可能打造全新星巴克旗艦店以及書店，預計2024年底開幕；如此一來，統一時代百貨與統一夢廣場兩館，預計上看100億元規模。

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