快訊

電動車也有令人意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

中醫大附醫mRNA CAR-T新藥、標靶外泌體藥物 引爆熱潮

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
2023台灣醫療科技展會場上，中醫大附醫院長周德陽(左四)與馬來西亞拉曼大學醫院院長劉會平(左三)簽署MOU，加速推動創新醫療在馬國落地。（左至右：中醫大附醫陳韋成主任秘書與國際醫療中心黃致錕院長、陳宏基榮譽院長、周艾齊執行長共同見證）。中醫大附醫提供／照
2023台灣醫療科技展會場上，中醫大附醫院長周德陽(左四)與馬來西亞拉曼大學醫院院長劉會平(左三)簽署MOU，加速推動創新醫療在馬國落地。（左至右：中醫大附醫陳韋成主任秘書與國際醫療中心黃致錕院長、陳宏基榮譽院長、周艾齊執行長共同見證）。中醫大附醫提供／照

「2023台灣醫療科技展」昨（3）日落幕，中國醫藥大學暨醫療體系聚焦AI醫療以及重大難治癌症新藥等醫療創新科技-長聖生技（6712）異體免疫細胞mRNA CAR-T，和技轉聖安生醫的癌症新藥-「標靶外泌體藥物」等新藥，吸引全球醫界焦點，美國Newsweek排名全球前十大世界最佳醫院-以色列Sheba medical center主管參訪團、國內醫界包括生策會長翁啟惠、台中市衛生局長曾梓展等專家皆陸續參訪。

中醫大附醫周德陽院長說明，對於技轉長聖生醫的異體免疫細胞mRNA CAR-T新藥，於今年九月已獲美國FDA核准，針對全球盛行的肺癌、乳癌、大腸癌等，可望進入人體臨床試驗，有助於未來癌症精準治療，嘉惠更多病友。

前國安會秘書長蘇起與癌症關懷基金會董事長陳月卿夫婦，也對長聖異體免疫細胞mRNA CAR-T新藥感到相當驚艷，讚許中醫大附醫投入翻轉難治實體癌症的心力。此外，技轉聖安生醫的癌症新藥-「標靶外泌體藥物遞送平台」，提高專一性、降低副作用，亦受到王令麟總裁的重視，期待醫界更多新藥將幫助更多病人，精準打擊疾病。

中醫大附醫在全球首創以華人建構的生成式語音AI- 智海（gHi）系統，四天展期體驗互動人潮持續爆棚，馬來西亞第二大醫學中心拉曼大學醫院（UTAR Hospital）、以及馬來西亞砂拉越最高學府－砂拉越大學（UNIMAS）醫學暨健康科學學院周敬昇Dr. Chew Keng Sheng副院長，與馬來西亞國際醫科大學（International Medical University）的代表Daniel Lim亦參訪智海系統，成為醫療科技展最閃亮成果之一。

拉曼大學醫院劉會平院長與UNIMAS 周敬昇副院長實際體驗「智海系統gHi System」後感到相當驚艷，不約而同表示，中醫大附醫能研發出這麼好的AI系統，對醫師的診療效率幫助很大，很值得推廣到馬國。

國際醫科大學代表Daniel Lim對中醫大附醫研發的「智抗菌i.A.M.S系統」讚譽有佳，對於提早預測多重抗藥性細菌和預測敗血症風險與致死率具有極大助益。若能進一步落地到馬國，幫助醫師快速診斷、精準用藥下，對病人更是一大福音。周德陽院長並代表中醫大附醫，與馬國醫學中心UTAR Hospital共同簽署MOU，展開智慧醫院全方位合作。

中醫 癌症 馬來西亞

延伸閱讀

莫德納、中研院強強聯手神助攻 台mRNA獨角獸實力大躍進

2023諾貝爾生醫獎得主／成功了！考里科和韋斯曼用修飾過的mRNA繞過人體免疫系統 製造出蛋白質

2023諾貝爾生醫獎得主／「有效抵抗愛滋病毒T細胞」 考里科和韋斯曼證明mRNA很有潛力

羅江詩歌節暨調元川菜文化周 德陽登場

相關新聞

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

長榮海運（2603）2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間媲美豪華郵輪！長榮海運輪顛覆以往過去對船上及船員生活印象，首先生活...

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特...

紡拓會率30企業參加德國 ISPO Munich 展 接單上看1,600萬美元

全球最大運動暨戶外用品展德國慕尼黑運動用品展ISPO Munich上周圓滿閉幕。此次紡拓會率30家企業組團參展，台灣館成...

長榮布局2.4萬TEU貨櫃輪 衝運能更拚減碳

A型貨櫃為海運業界最大型的貨櫃船之一，長榮已有11艘船陸續投入營運。長榮表示，目前布局的A型貨櫃輪船體皆配備脫硫塔，可使...

竹縣五華工業區轉型升級 禁設半導體廠朝低碳永續邁進

新竹縣超過40年歷史的五華工業區，今天起正式公告轉型升級。新竹縣產業發展處指出，未來五華工業區將朝低碳節能與綠色經濟的永...

台北市商業處攜手15大百貨 2023繽紛耶誕玩台北

台北市商業處結合北市15大百貨體系業者，共同打造逾80處耶誕燈飾，將於即日起至明年1月1日辦理「2023繽紛耶誕玩台北」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。