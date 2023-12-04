中醫大附醫mRNA CAR-T新藥、標靶外泌體藥物 引爆熱潮

「2023台灣醫療科技展」昨（3）日落幕，中國醫藥大學暨醫療體系聚焦AI醫療以及重大難治癌症新藥等醫療創新科技-長聖生技（6712）異體免疫細胞mRNA CAR-T，和技轉聖安生醫的癌症新藥-「標靶外泌體藥物」等新藥，吸引全球醫界焦點，美國Newsweek排名全球前十大世界最佳醫院-以色列Sheba medical center主管參訪團、國內醫界包括生策會長翁啟惠、台中市衛生局長曾梓展等專家皆陸續參訪。

中醫大附醫周德陽院長說明，對於技轉長聖生醫的異體免疫細胞mRNA CAR-T新藥，於今年九月已獲美國FDA核准，針對全球盛行的肺癌、乳癌、大腸癌等，可望進入人體臨床試驗，有助於未來癌症精準治療，嘉惠更多病友。

前國安會秘書長蘇起與癌症關懷基金會董事長陳月卿夫婦，也對長聖異體免疫細胞mRNA CAR-T新藥感到相當驚艷，讚許中醫大附醫投入翻轉難治實體癌症的心力。此外，技轉聖安生醫的癌症新藥-「標靶外泌體藥物遞送平台」，提高專一性、降低副作用，亦受到王令麟總裁的重視，期待醫界更多新藥將幫助更多病人，精準打擊疾病。

中醫大附醫在全球首創以華人建構的生成式語音AI- 智海（gHi）系統，四天展期體驗互動人潮持續爆棚，馬來西亞第二大醫學中心拉曼大學醫院（UTAR Hospital）、以及馬來西亞砂拉越最高學府－砂拉越大學（UNIMAS）醫學暨健康科學學院周敬昇Dr. Chew Keng Sheng副院長，與馬來西亞國際醫科大學（International Medical University）的代表Daniel Lim亦參訪智海系統，成為醫療科技展最閃亮成果之一。

拉曼大學醫院劉會平院長與UNIMAS 周敬昇副院長實際體驗「智海系統gHi System」後感到相當驚艷，不約而同表示，中醫大附醫能研發出這麼好的AI系統，對醫師的診療效率幫助很大，很值得推廣到馬國。

國際醫科大學代表Daniel Lim對中醫大附醫研發的「智抗菌i.A.M.S系統」讚譽有佳，對於提早預測多重抗藥性細菌和預測敗血症風險與致死率具有極大助益。若能進一步落地到馬國，幫助醫師快速診斷、精準用藥下，對病人更是一大福音。周德陽院長並代表中醫大附醫，與馬國醫學中心UTAR Hospital共同簽署MOU，展開智慧醫院全方位合作。

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