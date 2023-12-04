紡拓會率30企業參加德國 ISPO Munich 展 接單上看1,600萬美元

全球最大運動暨戶外用品展德國慕尼黑運動用品展ISPO Munich上周圓滿閉幕。此次紡拓會率30家企業組團參展，台灣館成果豐碩。據紡拓會現場初步調查，展出三日約有1,400位買主到台灣館參觀採購，參展企業現場接單金額約達160萬美元，預計未來接單金額上看1,600萬美元。

世界運動用品產業聯盟（WFSGI）代理執行長Ms. Emma P. （Mason） Zwiebler指出，全球運動用品需求在疫情期間表現佳，然因全球性通貨膨脹等因素影響，運動用品品牌庫存過多，目前仍在逐步去化庫存，儘管成衣、布料及纖維等不同次業別之復甦進度不一，但整體而言2024年下半年之市場景氣可望漸入佳境。

紡拓會表示，本屆台灣廠商共有88項創新功能性紡織品入選。此外，包括遠東新世紀（1402）、立穩、旭寬、薛長興及佳和等24家企業亦在不同產品類別獲得入選Best Product、Best Buy及Top 10等殊榮。台灣紡織業者在功能性紡織品之優異表現，深受國際買主矚目，是到訪本展之國際品牌商採購優質創新布料、副料及服飾配件的首選。

ISPO主辦單位於展期發表之2025/2026秋冬功能性紡織品流行趨勢區（ISPO TEXTRENDS）是採購紡織品之國際買主必到訪的重點展區。本屆展覽計有54個國家的2,342家廠商參展，展出三日吸引約50,000人次買主參觀。

主辦單位於展場規劃The Future Lab展區，以ISPO Award、Digitize、Brandnew、Talent、Zeitgeist、Game Changer Sports等六個主題，展示運動產業的創新及變化，並透過一系列的專題演講及論壇提供運動產業未來的解決方案，吸引眾多買主駐足參觀。 本次德國ISPO Munich展，台灣館內遠東新世紀與買主商洽現場。紡拓會提供／照

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