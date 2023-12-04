為提供多元服務，協助偏鄉兒童體驗閱讀樂趣，提升知識所帶來的力量，宏致（3605）董事長袁万丁特別以優良員工的名義，捐贈新竹縣竹東鎮公所行動書車「左一樵號」，期望將圖書館資源透過定點定期巡迴方式，擴展到竹東鎮偏鄉各角落，加強服務學童。

捐贈儀式於今（4）日假新竹縣二重國小舉行，袁万丁率團隊親至捐贈，將手中行動書車鑰匙交付，由新竹縣政府陳季媛秘書長及竹東鎮郭遠彰鎮長代表受贈，並回贈感謝狀表達謝忱；據統計這部已是宏致集團捐贈給新竹縣第3部書車，書車設計是以客庄橘為基底，搭配身著客家花布的小朋友，以及在地特色地標設計，在表現傳統客家風味的同時，又增添一絲活潑的氣息，讓讀者一眼就能看出這是屬於竹東鎮的行動書車。贈與儀式後並在現場啟動行動書車，供與會來賓及二重國小師生體驗書車功能，一同分享為偏鄉學童提供優質及便利閱讀途徑的喜悅。

袁万丁受訪時說明，知識雖然是無形的，卻是最強大的力量；希望可以化為兒童遨遊天際的翅膀，帶領他們認識這廣大的世界。至於以優秀員工為名義捐贈，起心動念是期盼激勵員工同時也能做公益，並以拋磚引玉方式喚起大家共同努力，讓善心種子萌芽到各個家庭與群體。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣相當重視閱讀教育及文化推廣，感謝宏致集團對於新竹縣閱讀推廣的支持與回饋社會的努力。期望第3台書車能夠為竹東學童閱讀能力扎根，深入每個社區的角落，帶動整體閱讀風氣。

竹東鎮長郭遠彰在獲贈後表示，行動書車能加速知識的傳播，而知識就是文化教育的基石，未來將規劃行動書車巡迴鎮內，服務往日不方便到館的鎮民，擴大圖書館的影響範圍，提升鎮民整體閱讀力，進而型塑全鎮閱讀風氣。 宏致集團贈竹東鎮行動書車，助偏鄉兒童遨遊書海。宏致／提供

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