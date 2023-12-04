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送禮者不知地址也能送禮 LINE 宅配送禮量今年年增翻倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE禮物強化改善送禮流程，推出宅配服務，送禮者「不知地址也能送」功能，讓收禮者自己填寫地址，保持隱私與便利性，帶動今年宅配送禮業績翻倍。LINE禮物統計，上線至今已累積近500萬用戶，除了電子禮票券外，宅配送禮服務節節上升，有七成的宅配買家曾使用過電子禮票券送禮服務。

除了持續優化線上送禮流程，LINE禮物更進一步優化推薦功能，讓用戶在平台上選購禮物時，可以更精確的挑選自己、收禮者都能喜歡的心意禮物。

LINE禮物統計，宅配送禮服務今年成長力道強勁，業績翻倍，退貨率低於0.1%，過去一年平台上的宅配品牌數增加了46%，有許多美妝、保養大牌與LINE禮物獨家上架，包括DIOR BEAUTY， Aesop， Jo Malone London， LA MER海洋拉娜， GIORGIO ARMANI Beauty， 10/10 Hope等多家品牌。今年用戶不論在送禮數量上，或送禮單價上都明顯成長。

LINE禮物統計出宅配禮品服務的三特點，包括今年更多禮，宅配買家數的年度成長超過80%；用戶更年輕，整體使用宅配送禮服務的買家有63% 集中於Y世代（25-39歲），與全站相比更年輕；用戶更愛送：整體宅配送禮服務的送禮率高達89%，自送佔比11%，且送禮數量亦是年度翻倍成長。

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