大億交通接班生變 董事長吳俊億持股信託 未來專業經理人主導

車燈龍頭廠大億（1521）接班生變。大億董座吳俊億，近年已逐步交棒二代，但本月23日大億即將召開股東臨時會，要解任獨子吳育賢的董事職務。主要是吳育腎接班期間與日本大股東小糸水火不容，今年以來大億交通幾乎拿不到來自車廠的大訂單，形成兩敗俱傷的局面。在吳俊億的股份信託，公司回歸專業經理人主導之後，小糸的訂單重新下到大億交通，雙方的危機終告解除。

大億在11月14日公司公告新任總經理莊智清，並將在12月23日召開股東臨時會解任董事吳育賢，以及補選公司獨立董事三席。事實上，今年大億交通的人事出現相當大的變動，莊智清也是離職後再被重聘回到大億，公司裡許多老員工離職對公司的發展造成一定程度的影響，但影響最大的是吳育賢與小糸關係的緊張。

日本小糸為全球重要的車燈廠，更是日本各車廠的重要合作夥伴，日本小糸為大億交通的股東，大億與小糸長期的合作關係，也是大億交通長期穩居台灣汽車車燈最大廠的重要因素，大億因為與小糸的緊密關係也穩固了與車廠的 OEM 關係，早已是台灣各車廠最重要的車燈供應廠。小糸是全球車燈大廠，手握車廠的大量訂單，小糸長期以來也是大億的重要股東，

在大億與小糸關係生變後，市場傳出小糸尋求台灣其他廠商開發模具的消息。不過由其他車燈廠開發模具對小糸與大億都不利，終究在大億調整接班決策後，雙方關係已經趨於和緩，在吳育賢確定不接班後，近一年間大億交通與日本小糸之間緊張的局面也獲得改善，停滯多時的新訂單已在近日紛紛落袋。

大億公司表示，公司與小糸正朝向正面的方向發展。

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