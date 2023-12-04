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阿聯酋航空推限時優惠 冬遊杜拜歡慶農曆新年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

阿聯酋航空推限時優惠，即日起至2023年12月17為止，購買2023年12月5日至2024年6月30日自台北出發至杜拜的機票，即能以經濟艙含稅票價NT$35,222起，與商務艙含稅票價NT103,999起的限時優惠價格暢遊杜拜，讓美好假期自登上阿聯酋航空航班的那一刻開始。

旅客可與阿拉伯探險之旅一起踏上難忘的沙漠過夜之旅，體驗驚險刺激的沙漠飆沙、騎駱駝，並在夜間探險中與大自然共融，一邊於星空下享受沙漠的寧靜，一邊享用豐盛的燒烤晚餐。即日起至2024年3月31日，阿聯酋航空旅客凡透過阿拉伯探險之旅預訂豪華轎車、傍晚沙漠之旅與特選飲品、沙漠越野車及VIP專屬沙漠探險等獨家體驗，即可享有85折折扣。

杜拜的未來博物館被譽為「世界上最美建築物」，是一座77公尺高、無樑柱的環狀鏤空建築，匯集科學、技術與創新的精華，還有專門供兒童透過遊戲學習的區域，藉由豐富的感官體驗，讓參觀者可穿越至2071年，探索人類未來無限可能。

杜拜世博城將自2023年12月15日至2024年1月7日，化為以永續為主題的冬季仙境，提供多種適合家庭親子的同樂活動及各年齡層的工作坊，及寫信給聖誕老人的機會，讓旅客除了可以享受節日美食與氛圍外，還能一起學習將永續概念落實在生活中。

此外，阿聯酋航空My Emirates Pass冬日限定版再度回歸，即日起至2024年3月31日，飛往杜拜或中途停留杜拜的阿聯酋航空旅客只需出示登機證，即可於杜拜及阿拉伯聯合大公國境內餐廳、豪華Spa中心、名品商店、私人泳池和沙灘享受My Emirates Pass冬季獨家折扣，同時還能以優惠價格到訪哈里發塔 At the Top 觀景台、棕櫚島亞特蘭蒂斯飯店的水世界冒險樂園、IMG冒險世界、杜拜主題樂園及度假村、城市觀光等適合全家同遊景點。

阿聯酋航空旅客若於線上辦理登機手續並下載登機證至阿聯酋航空App或Wallet，可先截圖以便出示兌換優惠，避免登機證於入境後自應用程式中消失。

阿聯酋航空

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