富邦媒結盟「巨星傳奇」電商直播團隊 注入「星」動能

直播電商正熱！富邦媒（8454）為加速搭上文化娛樂新浪潮，今（4）日宣布與巨星傳奇集團結盟，搭起MCN網紅經濟模式的交流切磋，發展全面性的深度合作。此次合作結合富邦媒電子商務與電視購物的經驗，以及巨星傳奇旗下電商直播團隊豐富的藝人網紅與直播主資源，共同開創直播新世代，可望為momo直播注入「星」動能，推升節目娛樂內容升級，亦引進巨星傳奇獨特性商品。

momo直播始於2016年雙11跨頻轉播，隨著5G世代到來進一步推出全天候直播，讓直播變成日常化，至今2023年強力發展「主題直播間」，擘劃美妝、保健、服飾、綜合、專案等五大主題頻道，每日早上9點至晚上10點同步播送不間斷，讓視聽眾在同時段擁有多元的直播節目選擇。

momo直播因應時勢轉型的同時，亦積極對外取經，此次與「巨星傳奇」結盟，開啟雙方MCN網紅經濟模式的交流，共享豐富的藝人網紅與直播主資源，未來也將發展全面性的深度合作，包含相互借鏡直播培訓方針，砥礪培育新世代直播主，亦或規劃巨星傳奇專屬直播間，升級直播帶貨「星」動能。

豐富多元的節目內容是持續吸引觀眾的重要因素，momo今年雙11首度與「巨星傳奇」合作直播，邀請「劉教練」劉畊宏快閃領軍嗨跳最潮健身操「毽子操」，吸引眾多線上線下眼球，並接力推薦其獨特商品，將健身派對的熱鬧氛圍延續至直播棚，首檔合作直播2.5小時即累積超過32萬人次觀看。momo與巨星傳奇旗下電商直播團隊 也將規劃擴展多元合作內容，呈現兼具文化娛樂與購物樂趣的直播節目。

利基電子商務與電視購物長期的經營，momo擁有豐富商品池，此次與「巨星傳奇」結盟，更為momo消費者帶來具有獨特性的商品選擇，像是雙11期間熱銷的劉畊宏與Vivi自有品牌「VIVI CYCLE」運動緊身褲、運動內衣，熱門IP商品「周同學」連帽衛衣、漁夫帽、T恤，以及護膚品牌「摩肌博士」精華液、潔顏乳等，滿足各式消費需求。接下來的雙12檔期，巨星傳奇旗下電商直播主也將再度登上momo直播間，帶來更多熱銷商品。

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