觀光人潮、科技重鎭加持 中台灣「最強小鎭」在這裡

中台灣「最強小鎮」在后里！麗寶樂園渡假區與后豐鐵馬道為后里帶來一年近千萬人潮，不僅觀光消費人潮驚人，全球最先進封裝廠也落腳中科后里園區，今年正式啟用，后里成為亞太地區先進封裝供應鏈基地，「一寶、一科」翻轉后里身價。

區域發展動能強勁，帶動人口持續移入，也讓區域房市水漲船高，近二年並吸引展裕、坤悅、長虹、富旺、日寶等建商搶地卡位，市場迅速升溫。

根據交通部觀光署111年的統計數據，台中市前五大景點分別為一中商圈、逢甲夜市、麗寶渡假區、草悟道、東豐后豐鐵馬道，前五名當中非市區景點的麗寶、后豐鐵馬道皆位於后里，合計帶來953萬人次的觀光消費商機。

111年台中五大觀光景點一覽。資料來源：交通部觀光署官網

台中在地居民指出，麗寶提供貼近生活化的餐飲、購物、影城、娛樂等一站式消費，加上交通便捷、停車方便，親子設施友善，是中部家庭假日休閒一再造訪的好去處。

而后里不只觀光商機，由於中部科技廊道向北延伸，重大投資案接二連三，包括台積電銅鑼新廠、美光全球先進封裝製造落腳后科、神岡豐洲科技工業園區二期將於114年公告招商，加上已核定的中科二期台積電先進製程廠，AI供應鏈重壓后里、神岡、大雅，預計可增加就業人口達1.6萬人，后里區以最後3字頭房價有望成為科技買盤新綠洲。

目前，后里區預售住宅案成交均價落在30萬至36萬元之間，最高成交單價甚至有站上4字頭的新案，追價力道十分明顯，而後續將推出的建案地點分佈漸往西移。

繼長虹建設2021年購進甲后路1,595坪土地之後，后里區大面積土地交易包括今年間富旺建設購入后里后庄段3,039坪土地；日寶建設購入后庄段2,298坪土地，都是位在后里西側靠近國道四神岡交流道一帶。

后里區預售新案一覽。資料來源：樂居網

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，麗寶商場機能加上舊城開發飽和，是后里開發重心出現移轉現象，加上后里西城區三條國道匯集的交通便利性，促成新興居住聚落成形。

其中，率先搶進后里西城區域推案的「展裕丰格」，除了就近享有麗寶樂園渡假區佔地200公頃的食、衣、住、行、育、樂等各項機能之外，還有另一項隱藏版的重要因素，促成高達三成科技業與自營商選擇入住「展裕丰格」。

現場專案指出，通往國道四號神岡交流道的后神路，是2018年開通的月眉西側南向聯外重要道路，既可串連豐洲科技園區，還可直達台中航空城、中科園區，實際聯通中部科技廊道，而避開國道一號壅塞路段。

深耕北台中十多年的展裕建設，懷抱著榮耀家鄉的理想，在后里成長爆發之際，同步推動居住革新，「展裕丰格」斥資聘請跨國團隊包括日本國家級營造岩田地崎建築株式會社、世界專利戴雲發alfa safe耐震工法、七期豪宅建築師戴育澤，聯手打造專為科技新貴量身的時尚美宅。

此案規劃24至34坪2至3房產品，享受20項飯店級公設如健身房、桌球室、視聽室、兒童遊戲區等，都是超前當地獨有的規劃，體恤科技族群、中小企業主追求更好的購屋心態，也被視為市場指標。 麗寶提供貼近生活化的餐飲、購物、影城、娛樂等一站式消費。記者宋健生/攝影 麗寶樂園渡假區與后豐鐵馬道為后里帶來一年近千萬人潮。記者宋健生/攝影

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