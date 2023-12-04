「科目三、滑步舞」社群暴紅短影音…業者能當行銷工具嗎？ 專家：有兩面刃

「科目三」 的爆紅 短影音餐飲行銷的兩面刃

近年來餐飲業的行銷操作，因為資源較早期經營時豐厚不少，像是透過電視廣告或是新聞議題的操作，來達到吸引客人的目的，而近年來短影音的運用，更成為了投入資源少但效益不錯的方式。而掌握「爆紅話題」更是業者們最求之不得的流量密碼，像是社群媒體上大眾跟風的歌曲或舞蹈，或是讓人垂涎三尺的美食開箱，也可能是極致奢華的頂級人生。

以近期來看不少消費者正好在關注，像是「滑步舞」、「科目三」等這些結合表演性質的短影音，這類影片在人群中快速傳播，並且訊息具有一定的影響力。我過去整理過七種短影音爆紅的條件，包含：

一、愛恨情仇的議題 二、讓人感動的標題 三、挑逗性感的縮圖 四、群眾挑戰的行動 五、名人引導效應 六、知名品牌的加入 七、大量轉發分享的熱度維持

而對於餐飲業行銷來說，運用短影音的內容來傳播時，品牌請網紅開箱或KOL的推薦，或是邀請消費者挑戰大胃王及快吃，都是比較常見的做法，但是模仿影片作為店內的表演，卻是比較少見的作法。其實原因就在於，在社群媒體上的表演型態，在實體店面中是否能獲得共鳴，以及相關的表演動作及音樂，是否符合版權使用，都是需要考慮的問題。

在還沒有社群媒體的時代，我們生日到餐廳過節慶時，要是店員們願意準備蛋糕，並為壽星唱生日快樂歌，可以說是店內服務表演的起點，而逐漸演變出在上餐過程運用食材的製作過程，或是指定時段的特殊才藝表演，都成了消費者可能上門的原因。而較具有代表性的業者，包含王品集團、海底撈、HOOTERS及沾美西餐廳，都是消費者在社群及論壇上，會常被提到的品牌。

不過也就是因為對不同的客群來說，用餐過程的表演是很熱鬧或有氣氛，但是對於社恐的壽星、沒有心理準備的求婚對象，或是其他桌的客人，有時是加分的趣味增加，但有的時候也可能發生糾紛。就曾經有人在餐廳求婚時，另外付費請店家準備求婚時的表演，並且希望透過直播獲得親友的祝福，但是過程被求婚對象因為還不想結婚，反而讓現場及直播變得相當尷尬。

而另一個層面是，若是一般消費者因為聚餐或用餐氣氛，自主性的在餐廳想表演，來製作短影音的內容上傳時，餐飲業者的應對政策是什麼也很重要。對於品牌文化來說，不論是支持店員的自主創意，還是鼓勵消費者的熱情互動，還是堅持用餐過程的安靜及其他顧客的感受，都必須更長期的去溝通。

畢竟在短影音行銷時，現場的熱鬧和表現有機會帶來客流量，同時社群的話題也會對消費者產生引導的效應，正面的討論當然是理想結果，但面對負評時也必須有智慧的去因應。

作者經歷： 品牌再造學院院長 台灣行銷傳播專業認證協會 理事長 中華品牌再造協會 榮譽理事長 Line ID：dvdv8

◎本文內容已獲 品牌再造學院院長 王福闓 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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