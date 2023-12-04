快訊

莫那魯道躲日軍的最後藏身地 馬海濮岩窟坍塌引嘆息

穿DPP制服激吻、住建商豪宅… 賴清德團隊怎麼了？

印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

「科目三、滑步舞」社群暴紅短影音…業者能當行銷工具嗎？ 專家：有兩面刃

聯合新聞網／ 王福闓
海底撈小哥跳科目三暴紅。（視頻截圖）
海底撈小哥跳科目三暴紅。（視頻截圖）

「科目三」 的爆紅 短影音餐飲行銷的兩面刃

近年來餐飲業的行銷操作，因為資源較早期經營時豐厚不少，像是透過電視廣告或是新聞議題的操作，來達到吸引客人的目的，而近年來短影音的運用，更成為了投入資源少但效益不錯的方式。而掌握「爆紅話題」更是業者們最求之不得的流量密碼，像是社群媒體上大眾跟風的歌曲或舞蹈，或是讓人垂涎三尺的美食開箱，也可能是極致奢華的頂級人生。

以近期來看不少消費者正好在關注，像是「滑步舞」、「科目三」等這些結合表演性質的短影音，這類影片在人群中快速傳播，並且訊息具有一定的影響力。我過去整理過七種短影音爆紅的條件，包含：

一、愛恨情仇的議題

二、讓人感動的標題

三、挑逗性感的縮圖

四、群眾挑戰的行動

五、名人引導效應

六、知名品牌的加入

七、大量轉發分享的熱度維持

而對於餐飲業行銷來說，運用短影音的內容來傳播時，品牌請網紅開箱或KOL的推薦，或是邀請消費者挑戰大胃王及快吃，都是比較常見的做法，但是模仿影片作為店內的表演，卻是比較少見的作法。其實原因就在於，在社群媒體上的表演型態，在實體店面中是否能獲得共鳴，以及相關的表演動作及音樂，是否符合版權使用，都是需要考慮的問題。

在還沒有社群媒體的時代，我們生日到餐廳過節慶時，要是店員們願意準備蛋糕，並為壽星唱生日快樂歌，可以說是店內服務表演的起點，而逐漸演變出在上餐過程運用食材的製作過程，或是指定時段的特殊才藝表演，都成了消費者可能上門的原因。而較具有代表性的業者，包含王品集團、海底撈、HOOTERS及沾美西餐廳，都是消費者在社群及論壇上，會常被提到的品牌。

不過也就是因為對不同的客群來說，用餐過程的表演是很熱鬧或有氣氛，但是對於社恐的壽星、沒有心理準備的求婚對象，或是其他桌的客人，有時是加分的趣味增加，但有的時候也可能發生糾紛。就曾經有人在餐廳求婚時，另外付費請店家準備求婚時的表演，並且希望透過直播獲得親友的祝福，但是過程被求婚對象因為還不想結婚，反而讓現場及直播變得相當尷尬。

而另一個層面是，若是一般消費者因為聚餐或用餐氣氛，自主性的在餐廳想表演，來製作短影音的內容上傳時，餐飲業者的應對政策是什麼也很重要。對於品牌文化來說，不論是支持店員的自主創意，還是鼓勵消費者的熱情互動，還是堅持用餐過程的安靜及其他顧客的感受，都必須更長期的去溝通。

畢竟在短影音行銷時，現場的熱鬧和表現有機會帶來客流量，同時社群的話題也會對消費者產生引導的效應，正面的討論當然是理想結果，但面對負評時也必須有智慧的去因應

作者經歷：

品牌再造學院院長

台灣行銷傳播專業認證協會 理事長

中華品牌再造協會 榮譽理事長

Line ID：dvdv8

◎本文內容已獲 品牌再造學院院長 王福闓 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

社群媒體 消費者 品牌 餐廳 影片 流量

延伸閱讀

00713創新高站上50元…掛牌以來打敗大盤4年！ 專家揭2缺點：撿便宜機會不多

00919填息成功…下次配息訂12月18日！ 新一波除息行情再啟動

用景氣燈號買進什麼ETF好？ 專家：我買006208、0056、00713、00878

兆豐金（2886）增資價33元別為了參加買進！ 專家：本就股東者沒錢「用這招」也要參加

相關新聞

「科目三、滑步舞」社群暴紅短影音…業者能當行銷工具嗎？ 專家：有兩面刃

近年來短影音的運用，更成為了投入資源少但效益不錯的方式。而掌握「爆紅話題」更是業者們最求之不得的流量密碼，像是社群媒體上大眾跟風的歌曲或舞蹈，或是讓人垂涎三尺的美食開箱，也可能是極致奢華的頂級人生。

2023房市代表字出爐 近五成購屋人超有感

由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」，進入第15年，最新網路票選結果出爐，今年由「漲」字拔得頭籌，獲得4成7的民眾...

竹縣五華工業區轉型升級 禁設半導體廠朝低碳永續邁進

新竹縣超過40年歷史的五華工業區，今天起正式公告轉型升級。新竹縣產業發展處指出，未來五華工業區將朝低碳節能與綠色經濟的永...

台北市商業處攜手15大百貨 2023繽紛耶誕玩台北

台北市商業處結合北市15大百貨體系業者，共同打造逾80處耶誕燈飾，將於即日起至明年1月1日辦理「2023繽紛耶誕玩台北」...

宏致集團贈竹東鎮行動書車 助偏鄉兒童遨遊書海

為提供多元服務，協助偏鄉兒童體驗閱讀樂趣，提升知識所帶來的力量，宏致（3605）董事長袁万丁特別以優良員工的名義，捐贈新...

寶高一期招商大滿貫 新北智慧城市產業聚落達標

寶高智慧產業園區一期為市府睽違20年來第一座自建的五星級智慧產業園區，僅花費一年八個月即興建完成，自2021年3月啟動招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。