寒假出團 歐日最熱門

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全民寒假繼續瘋出國，明年寒假期間出國旅遊賣況以歐洲、日本最亮眼，華航、長榮航寒假期間訂位已接近八成滿，春節熱門時段幾乎全滿，過年熱門期間桃園-東京來回票衝到3.5萬元以上，明年元月旅行社、航空公司業績不看淡。

疫後解封一年，出國旅遊熱度不退，尤其周邊的人都出國，讓更多人急著出國，加上領到年終又有假期，跟家人出遊意願更強。

華航、長榮航表示，市場需求強勁，運能調整緊張，會視運力增加航班，因應搶客需求，也與旅行社洽談專案包機，提供更多元服務創雙贏。

旅遊業者表示，寒假旅遊買氣明顯，畢竟過年是安排家庭旅遊重要時段，預計3月解封的大陸旅遊也開始增溫，進入春暖花開季節，買氣勢必更旺，尤其郵輪可延續到賞櫻及暑假，都為明年旅遊市場增加動能。

雄獅旅遊表示，明年寒假期間出國旅遊賣況以歐洲、日本、東南亞最亮眼，以冬季賞雪和親子同樂行程最受歡迎。

為延續銷售熱度，旅天下推出獨家長天數深度旅遊商品「北海道函館溫泉八日」；長程線春節、寒假賣出六成，以「深度瑞士十日」最受歡迎。

長榮航 日本

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