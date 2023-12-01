快訊

還有1800人候診！台中名醫遭無預警解雇 勞資調解結果出爐

廣三 SOGO 強棒出擊 魔幻聖誕樹、經典牛排接力登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廣三SOGO百貨在一樓廣場全新打造「紫耀聖誕-魔幻聖誕樹」。記者宋健生/攝影
廣三SOGO百貨在一樓廣場全新打造「紫耀聖誕-魔幻聖誕樹」。記者宋健生/攝影

廣三SOGO百貨在年末送上三強棒，打造魔幻聖誕樹迎接不一樣的聖誕節，更獨家引進重磅回歸的鬥牛士經典牛排進駐14樓；此外，耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play+互動廣場也正式登場，全力搶攻年終消費商機。

今年聖誕節，廣三SOGO全新打造紫耀聖誕-魔幻聖誕樹登場。去年利用物流箱堆疊出麥塊聖誕樹獲得好評，更在社群媒體發酵，引起聖誕麥塊旋風。

為創造出獨特性，今年12米高的樹體以紫色為主色調，採用紫色加鏡面球體，運用各種不同球體材質的虛實組合，呈現魔幻的樣貌。

白天看似泡泡夢幻世界，晚上則是搭配無盡的深淵地板，運用光影結合，可穿越式聖誕樹內廊道，讓人彷彿置身星光大道般的閃耀世界，展出日期為即日起至2024年1月7日。

鬥牛士經典牛排成立於1983年，源於士林夜市牛排攤，主打物美價廉、料好實在的牛排，並提供各式排餐菲力、肋眼、紐約客、沙朗、海鮮等，隨餐附贈麵包、沙拉及自助吧吃到飽。

品牌創立至今，已走過40餘年，曾經在新竹中興百貨、北大路上開設餐廳，是當時人人心中高檔牛排館的象徵，凡是來到鬥牛士慶祝，都會感到無比雀躍。

時隔多年，鬥牛士經典牛排重返台中市場，以首家店舖獨家進駐廣三SOGO，期待當年鐵板香氣，用最原始、最原味呈現經典牛排風味。

開幕期間特別規劃歡慶雙響炮活動，第一炮：即日起至12月14日止，當日消費即送滿仟送佰招待券；第二炮：滿2,000即送海鮮券(4選1)活動來同歡慶。

另2023年全新升級進化，將原挑空大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，呈現沉浸式互動體驗、直播空間、賽事轉播等多功能室內平台，將視覺、聽覺、觸覺及心靈相互環扣，營造出全新潮流新風貌。

同時，廣三SOGO也啟動一連串大規模改裝計畫，包括導入深受台灣費者喜愛的全球服裝品牌「UNIQLO」與「GU」進駐5樓，9樓運動用品也升級擴大並增加商品陣容，提升消費者便利性。

另為持續加強整體賣場的熱絡性，讓顧客有更棒的娛樂體驗，廣三SOGO也將引進獨家且有主題特色的影城，未來將展現全新風貌，打造全方位的生活服務生態圈。

廣三SOGO百貨獨家引進重磅回歸的「鬥牛士經典牛排」進駐14樓。記者宋健生/攝影
廣三SOGO百貨獨家引進重磅回歸的「鬥牛士經典牛排」進駐14樓。記者宋健生/攝影
耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play＋互動廣場正式登場。記者宋健生/攝影
耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play＋互動廣場正式登場。記者宋健生/攝影

2024 SOGO 消費

延伸閱讀

新天龍國太會買 新竹 SOGO 週年慶首日5.25億業績飆新高

國家聖誕樹今點燈 白宮裝飾有魔法味

信義區必打卡點！ Bellavita 3.5米高純白聖誕樹、銀白森林、雪影耶誕造景絕美亮相

這還不拍爆！全台初登場「達菲夢幻小屋」降落SOGO忠孝館 還有「6米高巨型雪寶」必拍要衝

相關新聞

汽車11月新車掛牌4.35萬輛 創31年來同期次高

儘管品牌車廠11月來店客流量較10月下滑1成，但在新車大量到港交車及品牌車廠持續衝刺買氣下，11月新車銷售達4萬3566...

廣三 SOGO 強棒出擊 魔幻聖誕樹、經典牛排接力登場

廣三SOGO百貨在年末送上三強棒，打造魔幻聖誕樹迎接不一樣的聖誕節，更獨家引進重磅回歸的鬥牛士經典牛排進駐14樓；此外，...

「中和大洋舊廠合建案」攜手馥華集團 OPEN CITY概念打造1.8萬坪基地

「中和大洋舊廠合建案」拍板，耕耘板橋逾40年的馥華集團今（1）日宣布，與大洋塑膠攜手共同開發；馥華集團營運長李武俊表示，...

東南亞最大遠距醫療商攜手中醫大附醫 服務四百萬病人

2023台灣醫療科技展-中國醫藥大學暨醫療體系展區，運用AI成功拯救重症病人受到高度重視，衍生企業長佳智能（6841）並...

自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅

六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，...

國境解封周年旅遊調查 業者揭國人疫後旅遊五大「關鍵字」

疫後國境開放滿周年，國人報復性旅遊仍未歇，旅遊電商易飛網推出「國境解封週年旅遊大調查」活動，透過網路問卷調查近千位民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。