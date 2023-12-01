廣三 SOGO 強棒出擊 魔幻聖誕樹、經典牛排接力登場

廣三SOGO百貨在年末送上三強棒，打造魔幻聖誕樹迎接不一樣的聖誕節，更獨家引進重磅回歸的鬥牛士經典牛排進駐14樓；此外，耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play+互動廣場也正式登場，全力搶攻年終消費商機。

今年聖誕節，廣三SOGO全新打造紫耀聖誕-魔幻聖誕樹登場。去年利用物流箱堆疊出麥塊聖誕樹獲得好評，更在社群媒體發酵，引起聖誕麥塊旋風。

為創造出獨特性，今年12米高的樹體以紫色為主色調，採用紫色加鏡面球體，運用各種不同球體材質的虛實組合，呈現魔幻的樣貌。

白天看似泡泡夢幻世界，晚上則是搭配無盡的深淵地板，運用光影結合，可穿越式聖誕樹內廊道，讓人彷彿置身星光大道般的閃耀世界，展出日期為即日起至2024年1月7日。

鬥牛士經典牛排成立於1983年，源於士林夜市牛排攤，主打物美價廉、料好實在的牛排，並提供各式排餐菲力、肋眼、紐約客、沙朗、海鮮等，隨餐附贈麵包、沙拉及自助吧吃到飽。

品牌創立至今，已走過40餘年，曾經在新竹中興百貨、北大路上開設餐廳，是當時人人心中高檔牛排館的象徵，凡是來到鬥牛士慶祝，都會感到無比雀躍。

時隔多年，鬥牛士經典牛排重返台中市場，以首家店舖獨家進駐廣三SOGO，期待當年鐵板香氣，用最原始、最原味呈現經典牛排風味。

開幕期間特別規劃歡慶雙響炮活動，第一炮：即日起至12月14日止，當日消費即送滿仟送佰招待券；第二炮：滿2,000即送海鮮券(4選1)活動來同歡慶。

另2023年全新升級進化，將原挑空大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，呈現沉浸式互動體驗、直播空間、賽事轉播等多功能室內平台，將視覺、聽覺、觸覺及心靈相互環扣，營造出全新潮流新風貌。

同時，廣三SOGO也啟動一連串大規模改裝計畫，包括導入深受台灣費者喜愛的全球服裝品牌「UNIQLO」與「GU」進駐5樓，9樓運動用品也升級擴大並增加商品陣容，提升消費者便利性。

另為持續加強整體賣場的熱絡性，讓顧客有更棒的娛樂體驗，廣三SOGO也將引進獨家且有主題特色的影城，未來將展現全新風貌，打造全方位的生活服務生態圈。 廣三SOGO百貨獨家引進重磅回歸的「鬥牛士經典牛排」進駐14樓。記者宋健生/攝影 耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play＋互動廣場正式登場。記者宋健生/攝影

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