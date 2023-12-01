自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅

六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，寫下年增率連五紅，南二都移轉棟數大躍進，台南市及高雄市11月買賣移轉棟數跟10月相比同樣增加18.3%，與去年10月相比台南市狂增98.6%，年增幅傲居六都之首。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房市在新青安貸帶動，加上剛性自住買盤持續進場，上半年遞延的買氣到第三季末開始發酵，全國交易明顯回溫，，南二都不僅有交屋量，科技業題材促使買盤回籠，尤其高雄市有半導體企業坐鎮，年底成交有出色表現。

綜觀六都11月買賣移轉棟數，台北市2,441棟、月增8.1%、年增22.1%，新北市6,042棟、月增1.5%、年增42.6%，桃園市3,931棟、月增14.7%、年增5.6%，台中市4,299棟、月增15.5%、年增0.3%，台南市3,198棟、月增18.3%、年增98.6%，高雄市3,502棟、月增18.3%、年增29.3%，南二都買賣移轉棟數先蹲後跳，11月漲幅六都最高，台南市年增幅高達98.6%。

郎美囡指出，南二都11月買賣移轉棟數成長顯著，台南市主要為永康區有交屋單月破千棟，高雄市在楠梓、苓雅、大寮也有交屋挹注，不過，扣除交屋因素，自用買方有逐漸聚攏的情況，由於科技業依舊是台灣主力產業，南二都可持續受惠科技業的就業人口紅利。

郎美囡表示，除了南二都跟去年同期相比有高度成長，新北市年增幅也高達四成，由於新北市房價與台北市相比具有競爭力，雙北往返的交通便利，生活機能成熟的區域選擇多、總價帶低於台北市，自住、自用及換屋買氣強，成屋、中古屋市場的交易量穩定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第四季不僅自住買方回歸市場，因私法人購買住宅改採許可制，交易受限，商用交易開始活絡，因此低總價店面、小型辦公室等，也陸續因為有現金流的帶動，成為穩定型投資者的心頭好，為房市添加亮點。

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