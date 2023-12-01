快訊

冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，寫下年增率連五紅，南二都移轉棟數大躍進，台南市及高雄市11月買賣移轉棟數跟10月相比同樣增加18.3%，與去年10月相比台南市狂增98.6%，年增幅傲居六都之首。住商機構提供
六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，寫下年增率連五紅，南二都移轉棟數大躍進，台南市及高雄市11月買賣移轉棟數跟10月相比同樣增加18.3%，與去年10月相比台南市狂增98.6%，年增幅傲居六都之首。住商機構提供

六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，寫下年增率連五紅，南二都移轉棟數大躍進，台南市及高雄市11月買賣移轉棟數跟10月相比同樣增加18.3%，與去年10月相比台南市狂增98.6%，年增幅傲居六都之首。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房市在新青安貸帶動，加上剛性自住買盤持續進場，上半年遞延的買氣到第三季末開始發酵，全國交易明顯回溫，，南二都不僅有交屋量，科技業題材促使買盤回籠，尤其高雄市有半導體企業坐鎮，年底成交有出色表現。

綜觀六都11月買賣移轉棟數，台北市2,441棟、月增8.1%、年增22.1%，新北市6,042棟、月增1.5%、年增42.6%，桃園市3,931棟、月增14.7%、年增5.6%，台中市4,299棟、月增15.5%、年增0.3%，台南市3,198棟、月增18.3%、年增98.6%，高雄市3,502棟、月增18.3%、年增29.3%，南二都買賣移轉棟數先蹲後跳，11月漲幅六都最高，台南市年增幅高達98.6%。

郎美囡指出，南二都11月買賣移轉棟數成長顯著，台南市主要為永康區有交屋單月破千棟，高雄市在楠梓、苓雅、大寮也有交屋挹注，不過，扣除交屋因素，自用買方有逐漸聚攏的情況，由於科技業依舊是台灣主力產業，南二都可持續受惠科技業的就業人口紅利。

郎美囡表示，除了南二都跟去年同期相比有高度成長，新北市年增幅也高達四成，由於新北市房價與台北市相比具有競爭力，雙北往返的交通便利，生活機能成熟的區域選擇多、總價帶低於台北市，自住、自用及換屋買氣強，成屋、中古屋市場的交易量穩定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第四季不僅自住買方回歸市場，因私法人購買住宅改採許可制，交易受限，商用交易開始活絡，因此低總價店面、小型辦公室等，也陸續因為有現金流的帶動，成為穩定型投資者的心頭好，為房市添加亮點。

科技業

延伸閱讀

六都11月房屋移轉年增26% 房仲估全年守穩30萬棟

觀天下有線電視辦捐血傳愛 汐止人寒風捐熱血

租山區透天厝製毒 警破獲23公斤安非他命

影／職業大賭場偽裝網路團購倉儲 新北警攻堅查獲45人到案

相關新聞

汽車11月新車掛牌4.35萬輛 創31年來同期次高

儘管品牌車廠11月來店客流量較10月下滑1成，但在新車大量到港交車及品牌車廠持續衝刺買氣下，11月新車銷售達4萬3566...

自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅

六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，六都總計23,413棟，月增11.3%、年增26.1%，六都全面年月雙成長，...

國境解封周年旅遊調查 業者揭國人疫後旅遊五大「關鍵字」

疫後國境開放滿周年，國人報復性旅遊仍未歇，旅遊電商易飛網推出「國境解封週年旅遊大調查」活動，透過網路問卷調查近千位民眾，...

裕隆納智捷n7交車在即 電動車明年會是集團最大亮點？

裕隆集團多角化在今年展現成果，新店裕隆城的來客數比原先預期增加近兩成，納智捷電動車n7目前預購轉換張數達9,000張，順利達成納智捷第一階段目標，目前納智捷的重點在接下來的生產與交車，一旦交車完成，裕隆在電動車的領域即取得重要的地位。

南桃園首間「宜得利」進駐大潤發平鎮店 推限時降價

大潤發創始店桃園平鎮店引進日本國民居家品牌「宜得利家居」，並於今（1）日開幕，目前大潤發全省共有6間店有宜得利品牌進駐，...

星宇航空2024年1月18日起 每周3班直飛清邁

星宇航空今（1）日宣布明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每周三班次往返，提供前往泰北的旅客更便利的飛航服務，即日起接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。