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冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

長佳智能結盟西門子、Qmed Asia 明年起強攻國際市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
長佳智能董事長陳明豐（左）與西門子醫療副總裁邱禎祥簽訂策略聯盟協議。記者謝柏宏／攝影
長佳智能董事長陳明豐（左）與西門子醫療副總裁邱禎祥簽訂策略聯盟協議。記者謝柏宏／攝影

長佳智能（6841）今（1）日宣布與西門子醫療、及Qmed Asia兩家國際公司簽訂策略聯盟協議，將透過兩大公司將長佳智能的人工智慧（AI）醫療軟體拓銷到歐美與東南亞的醫院市場，最快明年首季將可正式上路，明年下半年效益逐步顯現。

長佳智能是國內AI醫療軟體的領頭羊公司，至今開發的軟體已獲得13項台灣衛福部食藥署（TFDA）、9項美國食品藥物管理局（FDA）與3項越南的醫材上市許可，自明年起將繼續向泰國、馬來西亞及菲律賓申請上市許可。

長佳智能董事長陳明豐表示，西門子醫療是全球醫療設備領域的領導者，該公司的技術以及產品影響了全球超過70%以上的臨床決策，並與全球90%以上的著名醫院持續合作服務病患。長佳智能與西門子醫療的合作，將結合長佳智能在心血管、腦神經和癌症領域等重大疾病開發的智慧醫療軟體，以及西門子醫療的硬體設備，共同開發出完整的治療解決方案。

此外，長佳智能也將借重西門子醫療在全球各醫院的市場地位，協助拓展長佳智能的產品。長佳智能表示，雙方合作的第一項產品「骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」，可協助醫事人員偵測骨轉移，這項產品最快明年第1季就可利用西門子醫療通路先在台灣推廣。

長佳智能昨日也與馬來西亞Qmed Asia公司合作，Qmed Asia是東南亞最大的遠距醫療與數位醫療解決方案公司，為超過400萬名患者提供服務，並與4,000家醫療保健機構合作。Qmed Asia與長佳智能的合作項目包含，Ｑmed Asia將評估長佳智能的醫療大數據、醫療人工智慧解決方案和雲端生醫平台在發展其產品上的可能應用，並盡快落實這樣的應用。Ｑmed Asia將作為長佳智能在東南亞的經銷商，努力提高長佳智能產品在東南亞的滲透率。

長佳智能也宣布，該公司過去與新加坡腎臟病醫材公司AWAK技轉與合作開發計畫，AWAK日前已宣布該計畫第一階段研究成果，針對腎臟疾病進展預測（KDPP）的人工智慧模型，已被美國FDA認證為突破性設備，長佳智能與AWAK第一階段的合作已順利完成，第二階段的合作即將展開。

東南亞 西門子 軟體

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