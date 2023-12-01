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疫情加速遠距醫療發展 新北生技主推智慧醫療與照護

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙和生醫園區空拍照。圖／新北生技產業聯盟提供
雙和生醫園區空拍照。圖／新北生技產業聯盟提供

近年受新冠疫情影響，加速遠距醫療應用發展，新北市經發局表示，生技產業未來將聚焦在板橋及中和2大整開區，讓高階醫材及智慧醫療等類別在當地發展，另也規畫6大產業核心區域，創造更多產值跟就業機會。

經發局說明，生技相關產業的研發、製造在新北量能龐大，未來將聚焦於板橋浮洲及中和灰磘整開區，規畫生技相關產業進駐，中和灰磘可作為中和二八張工業區腹地，結合雙和醫院醫研能量，引導「高階醫材」產業在此地區發展。

板橋浮洲開發區則有區位優勢，包括完善的電力電信基礎設施，及位於亞東醫院、聯合醫院板橋院區及土城醫院三大醫療園區中心地理位置，結合鄰近醫療資源，引入「智慧醫療」及「智能運動設施」製造研發及實證產業，未來將以「數位健康」為主題規畫。

經發局長何怡明指出，市府規畫六大產業核心區域，其中座落全國唯一結合醫學大學、醫學中心、生醫產業的中和「雙和生醫園區」，及在新店「寶高智慧產業園區」推動智慧城市發展重點基地，引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落。

何怡明說，汐止、瑞芳因有科技產業聚集地，同時承接南港產業外溢效果，成為生技、資通訊產業設立製造基地的首選，市府將藉由規畫核心產業，產生群聚效應，創造更多就業與產值。

經發局補充，為推動生技產業發展，市府攜手14家生技醫療業者，在台灣醫療科技展設立「新北市生技醫材館」，展會中呈現新北企業生技醫材產品的創新技術與研發成果，論壇也將邀請亞東醫院院長邱冠明，以數位驅動-全齡醫療照護模式為題，分享智慧醫療科技與轉型觀點，未來將朝向全齡醫療照護的方向前進。

新北市府在新店「寶高智慧產業園區」，引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落。圖／新北市經發局提供
新北市府在新店「寶高智慧產業園區」，引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落。圖／新北市經發局提供

生技產業 醫材

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