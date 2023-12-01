新北生技主推智慧醫療與照護 設展加論壇聚焦疫後市場商機

為推動生技產業發展，新北市政府攜手新北市生技產業發展聯盟，於台灣醫療科技展設立「新北市生技醫材館」(活動展期11/30-12/3)，聯合14家生技醫療業者，展現新北企業的生醫產品技術實力。同時，也將在 12月2日舉辦「疫後人生-新北智慧醫療與照護之展望論壇」，以智慧醫療、智慧照護為主軸進行探討，共同聚焦生技產業趨勢脈動，瞭解市府相關政策，並進行新知學習和經驗交流，以提升產業競爭力，歡迎產業先進或對智慧醫療議題有興趣的企業先進到場參與交流。

新北經發局長何怡明表示，新北市是許多國際企業的搖籃，且幅員廣闊、產業具有多元性，市府透過規劃六大產業核心區域，配合國際產業趨勢，提升新北產業價值，其中座落全國唯一結合醫學大學、醫學中心、生醫產業的中和「雙和生醫園區」及推動智慧城市發展重點基地的新店「寶高智慧產業園區」，規劃引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落；於汐止、瑞芳因有科技產業聚集地，同時承接南港產業外溢效果，成為生技、資通訊產業設立製造基地的首選，市府將藉由規劃核心產業，進而產生群聚效應創造更多就業與產值。

經發局說，生技相關產業的研發、製造在新北量能龐大，未來將聚焦於板橋浮洲及中和灰磘整體開發地區，規劃生技相關產業進駐，中和灰磘可作為中和二八張工業區腹地，結合雙和醫院醫研能量，引導「高階醫材」產業在此地區發展；板橋浮洲開發區則有區位優勢，包括完善的電力電信基礎設施，及為於亞東醫院、聯合醫院板橋院區及土城醫院三大醫療園區中心地理位置，結合鄰近醫療資源，引入「智慧醫療」及「智能運動設施」製造研發及實證產業，未來將以「數位健康」為主題進行規劃。

台灣醫療科技展期間，新北市府與聯盟將攜手14家企業打造新北生技醫材館，於為期四天的展會中呈現新北企業生技醫材產品的創新技術與研發成果，而12月2日論壇當天也將由新北市政府經濟發展局盛筱蓉副局長及新北市生技產業發展聯盟李永川理事長共同主持，並邀請亞東紀念醫院邱冠明院長、聯合醫院項正川院長及土城醫院黃璟隆院長，共同探討智慧科技與醫療照護的應用與願景，期望透過展會展出及論壇交流的方式，增加參展企業的品牌曝光度、創造拓展海外市場的機會，並深入剖析產業議題未來趨勢。

經發局補充，為協助業者拓銷優質產品至海外市場，今年針對「AI」、「電動車」、「智慧長照」及「ESG綠色能源」等相關產業作為策畫主軸，辦理國際採購商洽會，邀請來自12國31家國際買主，與130家國內業者進行洽談，促成344場次媒合、創造28.14億元潛在商機，此外，更率領22家新北企業出國拓銷，成功協助企業吸引國際大廠關注，創下1,060場次洽談、新台幣8.79億元的潛在合作商機。本次台灣醫療科技展期間，則與新北生技聯盟共同打造「新北市生技醫材館」，期能促成新北生技產業與全球商貿接軌，開拓國際市場。

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