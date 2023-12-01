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獨家／台灣虎航今宣布發2個月獎金 推估年終上看10個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘給員工一封信。黃淑惠翻攝
台灣虎航董事長陳漢銘給員工一封信。黃淑惠翻攝

台灣虎航（6757）員工超幸福，今天上午十點整，所有的員工都收到董事長陳漢銘送來的感謝信，這不只是一封信，而是真金白銀的獎勵信，將發給員工2個月的基本薪水，感謝所有員工一起走過最艱難的日子。

台灣虎航是國內唯一低成本航空，全年EPS有望登上國內航空業第一名的寶座，800名員工寫下國內平價航空的新傳奇，推估今年考績最好的員工年終獎金會看到10個月。

台灣虎航前三季獲利已經創新高，累計前三季稅後純益為13.43億元，累計EPS 3.19元，也因為是低成本航空，營運模式有別於一般航空公司，僅800名員工，平均年齡32歲，在管控各種成本開銷下，將公司的獲利推向高峰，也將盈餘回饋分享給同仁。

今年8月台灣虎航在連2季獲利後，上半年營收也創新高，宣布發給員工「年中獎金」，年資滿6個月可領基本薪1個月加2萬元；隨著第3季財報公布後，董事長陳漢銘今天上午發信感謝所有員工努力付出，宣布再發給員工2個月的激勵獎金，加上年底固定加發的1個月獎金，台灣虎航員工今年入袋的獎金達4個月加上2萬元。

好消息還不只這樣，員工期待的年終獎金，雖然還有11月、12月的營收還未結算出來；然而，十月即便已經進入淡月，台灣虎航的營收還是衝上12.2億元；累計前十個月營收為102.69億元，年增17.38倍，以現在的戴客率及訂位率分析，11及12月的營收、獲利也會有不錯表現，今年年終獎金上看6個月，有望達到信裡面寫到「台虎十年有成、隨十年起航，期待年終十足誠意、十足滿意」。

陳漢銘在信裡感性的提及，「還記得疫情期間，我總是要大夥兒和我一起再堅持一下，一起共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先和我喝湯；在那時，我承諾只要撐過，當有魚有肉時，我一定與大夥分享。本周雖在德國漢堡交第六架neo機，但我也迫不及待要向大家宣布一個好消息。」

台灣虎航 營收 年終獎金

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