王品熱年菜開賣拚2000萬業績 新品牌「朝粥幫」首亮相
搶攻農曆除夕夜全家圍爐商機，王品（2727）旗下中餐品牌「享鴨 」、「莆田」及「丰禾台式小館」熱年菜開賣，明年即將開幕的全新砂鍋粥中華料理品牌「朝粥幫」也搶先曝光，端出年菜料理讓饕客嘗鮮。王品表示，2021年首度推出外帶熱年菜創造1200萬元營收，隔年創造了1600萬營收，業績成長超過三成，今年預計銷售目標2000萬元，業績可望持續衝出新高。
王品依照慣例，同仁在除夕夜休息一天，但為滿足忠實鐵粉在圍爐夜吃到好菜的需求，中餐四大品牌連續3年推出外帶熱年菜組合，主打除夕當天新鮮現做現取，這次更結合獨家亮點食材增添尊榮感。這次熱年菜跳脫傳統年菜風格，將黑金魚子醬、黑松露、白蘭地酒漬烏魚子、鮭魚卵佐魚子醬等高檔食材，精裝後供顧客佐餐，中西合璧輕奢吃法，讓除夕圍爐美味再升級。
其中，明年即將開幕的砂鍋粥中華料理「朝粥幫」先推出金龍歡騰蟳鮮宴年菜跟消費者拜年，每套6,788元，適合5-6人享用，年輕小家庭吃得體面又澎湃。主餐金龍蟳湯響米脆，以一斤蝦子熬煮的招牌金龍粥底、加上年菜限定紅蟳、生食級干貝及主廚特製炸米，點綴鮭魚卵魚子醬，鮮上加鮮超過癮。
「莆田」極上祥龍星饗宴，每套7,288元，適合6-8人，其中極上龍皇聚寶盆，將整隻龍蝦細熬慢燉、加上智利生食級干貝、鮑魚等多種海鮮澎派上桌，舀一匙黑金魚子醬點綴，加乘舌尖極致美味。
「享鴨」與龍共舞享鴨宴，每套9,288元，足夠8-10人用餐。以極品黑松露為亮點、並隨餐附贈木柄刨刀，消費者可在家現刨整顆黑松露，搭片皮烤鴨、蕈菇飯享用，儀式感爆棚。
「丰禾」龍耀御品台菜宴，每套6,988元，適合8-10人，主打最具台味的白蘭地酒漬烏魚子做為亮點食材，灑落鴻運椒鹽大元蹄、櫻花蝦米糕，鹹香滋味超涮嘴。
四大熱年菜12月5日上午10點在inline開放線上預購，全台門店也同步開放預購，僅「朝粥幫」是在inline線上預購，合計限量2,700組。
王品從2016年開始進軍中餐，首度引進了新加坡米其林星級餐廳莆田至今7年，陸續開出享鴨、丰禾等中餐自有品牌，明年中餐品牌將再添生力軍「朝粥幫」，在中餐品類布局已形成一股新勢力。
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