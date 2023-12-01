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小宅當道！室內「3房20坪」怎麼塞不擁擠？專家給妙招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供
miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供

高房價，買房「蝸居化」！根據最新統計，今年上半年台中市買房平均坪數下滑至46.4坪，換算可用坪數約剩25坪，建商觀察，3房30坪房型最受青睬，換算室內20坪擠3房，怎麼塞不擁擠？讓不少趕著過年前交屋的購屋族相當燒腦，專家建議，可採用「輕裝修」。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說，高房價讓購屋預算及可購置的坪數受到限制，建商因應市場需求，推出的建案坪數越來越少，今年上半年台中市交易坪數，扣除車位、公設，實住約25坪，房貸壓力加重換來更小的住宅空間，蝸居問題日漸顯著。

在台中太平買房的黃姓男子說，他買的房子為三房房型，室內約20坪，他在交屋後曾找室內設計師，設計師建議打掉整面牆、做收納櫃等多項硬裝，不含沙發、窗簾、床組等軟裝及電器，預算約150萬元。幾經考量之後，重新找了「全屋整裝、一站成家」的家具家飾公司採「輕裝修」方式，從設計師、家具、家飾到工班、電器等一併搞定，節省約50萬元，工期少一個月。

生活工場創辦人、miix 美室家居董事長鄧學中建議，可採用「輕裝修」，也就是不過度敲敲打打更改原有房屋格局，或是增添如系統櫃、電視櫃等固定式硬體家具，把空間越做越小，而是透過設計師的巧思、加上適當的軟裝、家具，將整個家的氛圍及品味「擺」出來。

鄧學中舉例，以室內約22坪的房子來說，客廳通常僅約5坪，電視與主牆壁最多三米，擺上沙發、電視櫃、收納櫃，茶几，還要預留走道，可以想見會有多擁擠；如果不做收納櫃，拿掉茶几、改成邊几放在沙發二側，邊几是可以插入沙發扶手的飲料座檯，沙發也可改成深到95公分，容納腳放上來的寬度；少了茶几，走道也僅需留一條，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利、符合現代人需要。

miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供
miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供
miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供
miix 美室家居董事長鄧學中說，小宅經過輕裝修，視覺變得開闊，使用起來更加舒適便利。圖／miix美室家居提供

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