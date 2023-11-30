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光麗生技醫療品牌平台G CLINIC 打造個人健康微環境

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

第七屆台灣醫療科技展開展，今年三大主題聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡醫療，展出規模創歷年新高，光麗生技旗下的全新醫療品牌平台G CLINIC發表跨界醫療的健康照護管理服務和展示發表智慧醫療穿戴裝置G smart的最新應用。

台灣光麗總經理陳湧仁表示，後疫情時代衍生的精準治療新趨勢需藉由智慧醫療大數據分析應用加速判讀，有助醫師精準診斷及造福病患，在這次的G CLINIC健康講座，特別提出創新細胞治療及中醫養生，以中西醫聯手打造個人健康微環境的新觀念，達到預防與保健雙贏兼備。

陳湧仁指出，本屆醫療科技展的三大主題-智慧醫療、精準醫療及全齡健康正是與G CLINIC的醫療服務主訴求完全在同一個理念上，G CLINIC是強調個人化精準醫療與智慧科技整合的完整生態系醫療平台，在跨界的醫療生態系裡，G CLINIC擁有的診所醫療團隊提供了智慧細胞療程、營養保健處方箋、專項儀器輔助療程、運動處方箋以及東方醫養學配方等五大個人醫療照護，打造獨有的5G個人化醫療旅程，讓每個患者都能獲得最全面的健康照護與最完善的醫療品質，達到醫養合一。

另外，陳湧仁也說，G CLINIC也推出與科技公司共同研發的智慧穿戴裝置G smart的最新應用，與市面上一般時下的智慧健康穿戴應用最大差異就是G smart擁有的健康數據與分析是來自專業醫院系統加上專人化的個別管理照護，這樣數位革新的智慧醫療優勢才能落實每個人健康的追蹤與照護，精準數據提供醫師們精準治療。

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