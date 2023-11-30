竹科爆裁員潮 勞工嘆一星期做滿五天都是奢望

令人難以想像，竹科竟接連兩個月爆出壞消息，今年9月才傳出40多家廠商裁員；10月更慘，共有48家申報裁員，還有工廠關閉，短短1個月，竹科就有496個人失業。有人開始懷念起以前可以加班賺錢的日子，甚至感嘆，「現在一星期能做滿五天，就是天大的幸福了」。景氣實在太差，很多失業的人只好向里長求助；不少廠商因訂單萎縮，不得不放無薪假，能正常上班的，都要燒高香了......。

台灣的經濟景氣持續低迷，「無薪假」又創新高了！日前勞動部公布最新統計，共有405家實施，人數為1萬384人，製造業為重災區。連竹科都是受災戶之一；有一家電子零組件業者因訂單減少，首度實施無薪假，通報近200人。

不只竹科，傳產也是唉聲嘆氣，沒有人比里長更清楚景氣好不好了。台中市豐原區豐田里里長劉瑞銓當里長第13年，他每天都跟民眾相處，這一年多來感觸良多，跑到辦公室尋求協助的里民變多了。

前些日子，有一對70歲老夫妻要到大醫院看病，跟他借3000元的計程車費。「上次他們借了2000元有還給里辦公室，我知道其家庭狀況後，說這筆錢不用還了，老人紅了眼眶，」劉瑞銓說，老人家要從豐原到大醫院看病很不方便，週車勞頓，只能選擇搭計程車，但所費不貲，只好求助。

雖然他們的兒子在豐原上班，經濟狀況卻不甚理想，還有一身卡債，被法院催繳。先前，經里長協調後，打折分期償還。現在大環境更不好，自身都難保了，怎麼可能拿出孝親費。

近日，又有一位建築工跟里辦公室求救。他因骨折、失業在家休養多時，儘管復原八成，仍無法負荷當體力工，加上學歷低，很難轉業找到工作，不得不向劉瑞銓開口。

這位40幾歲的中年人並不符合資格，里長僅能轉介給公廟或其他慈善團體，一年給個3000、5000元的急難救助。畢竟，這是一次性補助，終非長久之計。

螺絲螺帽業訂單慘澹，很多每週僅能上三至四天班

其實，豐原比其他偏鄉的工作機會、經濟條件都要好，但，豐田里3952戶居民中，仍有140戶被列管，占比達3.54％，包括低收入、中低收入戶；獨居老人以及不符合資格、卻亟需幫助的邊緣戶。

難怪，最近很多政治人物都不約而同說：「勿忘世上苦人多」。這句話是引用自弘一法師書庵上的對聯：「草積不除，時覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多。」

由於2024總統大選逼近，很多參選人拜票時，都會收到民眾的訴苦陳情，坦言經濟環境變差，入不敷出，生活出現困難。

台灣很多行業缺工確實很嚴重，主要是年輕人價值觀改變，不想做3K產業（骯髒、危險、辛苦）的工作，甚至認為生活品質、自由度遠比薪資、穩定性來得重要；但，對「上有老、下有小」的中壯族來說，現在，每週能上滿五天班，就是一種幸福。

以螺絲螺帽業為例，不少人每週僅能上三至四天班，其餘為無薪假，很多老闆都在咬牙苦撐。麻煩的是，多數企業預估，明年上半年恐怕還看不到春燕飛來。

日前，劉瑞銓騎車遇到開工廠的同學，閒聊後發現，大家都唉聲嘆氣；更誇張的是，他還有一位在台中知名上市公司上班的同學，由於公司的業績掉一大半，預估明年也不會超過五成，正四處請人幫忙轉介工作。

台中既是六都之一，更是產業重鎮，這兩年景氣竟然差到「連一星期想做滿五天都是奢望」。100家企業當中，有八成的訂單不盡理想。很多員工歎氣說：「過去可以加班、賺錢的日子，短期內回不來了」。

台中豐田里長劉瑞銓在台中74號豐原聯外道路上，掛著一面看板：「我愛台灣，誰當總統都可以！但是不准有戰爭，我的孫子才2歲。」遠見記者黃菁慧攝

劉瑞銓：誰當總統都可以！就是不准有戰爭

在「豐原好康聯盟」群組裡，不時會「噹噹噹」響起，有人店要收起來了，詢問「雙耳鐵桶有人要嗎？」「見微知著，就知道市井小民多苦了，」劉瑞銓說，小商家一間一間被迫關門，看到里民為經濟所困，里辦公室能協助的盡量協助。但，他最憂心的還是兩岸關係。

今年8月初，他在台中74號豐原聯外道路上，掛著一面看板：「我愛台灣，誰當總統都可以！但是不准有戰爭，我的孫子才2歲。」

劉瑞銓沒有要參選，也不需要搏聲量。當電視播出：「俄烏戰爭下，三歲小童倒在馬路邊，沒有家人在身邊」的畫面時，觸動了他。

想到自己有個兩歲的可愛孫子、退伍不久的兒子，如果有一天台海開戰，誰來保護家人。他才有感而發，選擇用掛看板的方式，說出真心話。

可想而知，這樣的看板鐵定引來政客與徹翼的抹黑與攻擊；但，由於他說出很多民眾的想法，私下有非常多里民、親友給予感謝支持。

不過，最令他詫異的是，10月7日爆發以巴衝突，至今快兩個月，死傷數萬人，很多老弱婦孺均命喪戰場，「台灣媒體的報導卻愈來愈少，甚至沒什麼民眾關注這件事，台灣人真的很健忘」。

「看到俄烏、以巴戰爭的前車之鑑，兩岸關係好、經濟好，大家就有出路；如果2024選錯人，造成台海緊張、景氣不好，苦的是老百姓，」他眉頭緊皺說，我快60歲了，該說的話都說了，該盡的義務也盡了，我沒有錢移民，兩岸一旦戰爭，全家人都跑不掉。

他唯一的期盼是，三組候選人，誰當選總統都沒關係，就是要維持兩岸和平，不要戰爭，勿忘台灣苦人多啊！

（本文出自2023.11.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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