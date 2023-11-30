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航空業年終獎金受矚遭工會怒轟「太少」 長榮航、華航回應了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空。示意圖。本報資料照
長榮航空。示意圖。本報資料照

年終獎金讓所有員工都相當期待，長榮航（2618）、華航（2610）今天都表示，會盡全力照顧員工，一起為公司永續經營進行努力。

航空公司今年年終獎金的發放水準受到高度期待，長榮航企業工會認為太少。對此兩家航空公司都有回應。

長榮航空表示，長榮航空基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，年終獎金目前仍在討論階段。

華航則指出，有關年終獎金將與企業工會協商，並經董事會審議通過後定案。

長榮航空 年終獎金 華航

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