長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒：至少發10至16個月

媒體報導，長榮航空今年前三季獲利攀峰，市場傳出年終獎金預計發五到六個月，寫下開航以來新紀錄。不過，長榮航空企業工會表示，疫後航班爆炸復甦，公司稅後淨利只會持續攀升，只發放這個數字，完全是敷衍、打發基層，12月5日將與資方協調，至少應發十至十六個月年終，年度調薪應至少5000元。

長榮航空企業工會聲明，疫後航班爆炸復甦，長榮航空2023年前三季稅後淨利達164億，達歷史新高，再加上第四季表現，稅後淨利數字只會持續攀升；長榮航空2016年稅後淨利34億、2018年稅後淨利65億時，都發四個月年終獎金，2023年稅後淨利是疫前好幾倍，只多發一個月年終獎金，基層完全不能接受，這等於是告訴基層，五個月就是年終獎金天花板，以後只會分得更少。

長榮航空企業工會說，長榮航空從疫期到疫過，總體營運表現都遠超華航，但員工勞動條件大幅落後華航；2020年起，長榮航空連三年員工平均薪資和中位數薪資，都比華航少30萬以上，三年累計少了100萬以上，為長榮航空省下數十億巨額成本，長榮航空拒絕和基層員工分潤，導致集團同仁天怒人怨。

長榮航空企業工會說，12月5日將與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案，呼籲長榮航空提出讓基層員工實質有感方案，年終獎金應依稅後淨利表現等比例成長，今年至少應發10到16個月年終獎金，年度調薪應至少5000元，才能讓基層員工感覺公司有誠意要潤，而非從五星級航空變成省錢航空，拼命從基層員工身上省錢。

商品推薦