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土地銀行標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

北市蛋黃區豪宅罕見釋出！土地銀行11月30日至12月20日啟動標售臺北市大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價1.4億元至1.41億元，皆有附屬車位，每戶坪數約88坪，預定12月21日開標。

土地銀行本次標售臺北市大安區大安路二段82號7樓、7樓之1及8樓，即「吉美大安花園」3戶（每戶各配一個車位），每戶總價約1億4,034萬元至1億4,121萬元、坪數約88~89坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約153~154萬元。

以外部建材而言，地上21層、地下4層的「吉美大安花園」住宅大樓為吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性深受市場肯定。

以內部配置來說，「吉美大安花園」大樓總共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

此外，「吉美大安花園」最大賣點在地點，除鄰近大安森林公園與東區商圈，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運與松山機場，附近學區更觸及建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂一手掌握臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

土地銀行身為百分百公股銀行，為有效發揮國家資源效能，土地銀行自90年初即開辦承作都市更新融資業務，並積極響應政府政策推動樂活養老與都更危老授信業務，多次運用自有土地參與都更市場，因此獲配不少「都更分回宅」物件，本次釋出的「吉美大安花園」即是其中之一。

在長期深耕都更與危老重建不動產融資的努力下，截至111年底，土地銀行都更融資核准額度達1,740億元、縣市政府核定危老重建計畫融資額度為422億元，為八大公股行庫之首，亦創造超過320個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅。

土地銀行期許在企業永續經營的道路上持續前進，對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。

土地銀行 都更 建物標售

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